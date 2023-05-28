"Пан Вареник": Как семья киевлян открыла в Тбилиси ресторан украинской кухни

Наталья Цуцкиридзе вместе с мужем-грузином открыли в Тбилиси ресторан Pan Varenik. Они приехали в Грузию из Киева с двумя детьми в феврале 2022 года, где вынуждены были начать жизнь заново.

До полномасштабного вторжения супруги уже имели опыт в ресторанном бизнесе – в Киеве работает их ресторан Iveriya, а также одноименная точка с выпечкой на Печерске.

Однако открытие ресторана украинской кухни в консервативной стране стало настоящим вызовом. Наталья рассказала БЖ о том, как влюбляет грузин в украинские вареники и о невероятной поддержке украинских беженцев.

О заведениях в Киеве

Наталья Цуцкиридзе с детьми

Мы уехали из Украины в феврале еще до начала большой войны. Были очень плохие предчувствия и страх. Поэтому забрали детей и уехали на месяц в Грузию, откуда родом мой муж, с надеждой на то, что это только предчувствие, и все будет хорошо.

До этого жили в центре Киева. Перед вторжением школу, куда ходят наши дети, минировали дважды. Каждый день мы слышали ужасные новости о том, что россияне готовы начать войну, и мы постоянно находились в ожидании этого. В конце концов не смогли дальше ждать, и приняли решение переехать.

В Украине у нас был грузинский ресторан, который мы решили закрыть в первые месяцы войны. Всех сотрудников уволили, ведь мы не могли больше поддерживать все это. Это ресторан Iveriya, он находится на улице Институтской, 25. Также на Печерской, 1 у нас есть точка с грузинской выпечкой. Работаем около 15 лет. (Оба заведения уже возобновили работу – БЖ).

Об открытии ресторана "Пан Вареник" в Тбилиси

Ресторан в Тбилиси был открыт 4 мая 2022 года. Уже тогда стало ясно, что это может быть надолго. Наши заведения в Киеве в то время были закрыты, и мы не имели представления, что с ними будет дальше. Поэтому примерно через месяц после войны, когда слез уже не осталось, решили искать работу здесь.

Мы решили открыть ресторан украинской кухни с варениками, борщом, вкусными зразами, дерунами и широким выбором выпечки.

Сначала у нас не было идей, что делать дальше. И мы очень благодарны грузинам за их большую помощь. Я уверена, мы не справились бы без их поддержки.

Мы благодарны владельцу этого дома за возможность пользоваться помещением без арендной платы долгое время.

Меню и всю концепцию ресторана разрабатывали вместе с мужем. Часть нашего коллектива мы привезли из Украины, поэтому мы открывались со своей командой.

Все наши блюда можно попробовать либо в заведении, либо приобрести в замороженном виде и унести с собой.

О поддержке грузин и команде

Я уверена, что ни одна европейская страна не принимала украинцев так, как это сделала Грузия, потому что мы получили помощь не только от государства, а почти всех грузин.

Грузины очень поддерживают украинцев. С этой точки зрения нам здесь удобно. У нас много гостей из Абхазии, они нам очень сочувствуют и пытаются помочь.

Грузины правда очень консервативны. И даже в нашем заведении всегда ищут грузинские блюда. Но они нас поддерживают и потому в знак солидарности пробуют нашу кухню. Теперь вареники – это их любимое блюдо. Очень много гостей из Украины.

Персонал ищем в соцсетях, есть много украиноязычных групп. Некоторые люди сами обращаются. У нас очень дружественные работники, повара и официанты из Украины и Грузии. В настоящее время работает 10 сотрудников.

О планах

Четких планов развития нет. Мы живем в то время, когда не знаем, что будет завтра и где мы будем. Потому делаем, что можем сегодня. План один – вернуться домой после окончания войны. А сейчас работаем здесь, донатим на ВСУ и молимся за победу.