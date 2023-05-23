Uniqlo создал коллекцию с принтами украинских художниц

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Мария Иващук
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Японский бренд Uniqlo создал коллекцию вещей вместе с организацией Ukrainian Cultural Community.

Коллекция состоит из базовых футболок, лонгсливов и шоперов с рисунками четырех украинских художниц, живущих в Берлине: Зины Исуповой, Viki Berg, Ptashka Somari и Анастасии Пасечник.

В частности, на вещах представлены принты Ptashka Somari, созданные на основе ее берлинских муралов.

Покупатели самостоятельно могут выбрать дизайн вещи: кастомизировать футболку, лонгслив или шопер принтом прямо в магазине, а также дополнить ее текстом, изображением или наклейками.

Приобрести вещи можно в флагманском берлинском магазине Uniqlo на Tauentzienstraße 7b/c.

Фото: provider.io

Опубликовано: 23 мая 2023
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