В "Дії" запустили услугу по обмену и восстановлению водительского удостоверения

В приложении "Дія" стала доступна услуга обмена и восстановления водительского удостоверения, сообщают на сайте правительственного портала.

Теперь можно подать заявку на замену водительского удостоверения через приложение в несколько кликов. Заказать можно как физический пластиковый документ и забрать его в сервисном центре МВД лично, так и Е-удостоверение, исключительно цифровое и действительное на территории Украины.

"С запуском этой услуги Украина стала первой страной в Европе, где можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения, а изготовить только цифровой документ", - говорится в сообщении.

Е-удостоверение имеет свои серии и номера, как и бланки физических удостоверений.

Чтобы подать заявление на обмен или восстановление водительского удостоверения в "Дії", нужно перейти в меню «Услуги» и нажать «Замена водительского удостоверения» или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском и выбрать «Заменить удостоверение.

После подачи заявки на обмен или восстановление водительского удостоверения в течение 10 минут следует оплатить за услугу, иначе заявление аннулируется.

Фото: horodok.city