На Нижнеюрковской открывают новый клуб Ences: что там будет

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Мария Иващук
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На Нижнеюрковской, 31 в помещении бывшего пространства MetaCulture открывают новый клуб Ences. Об этом сообщает The Village Украина.

Ences открывает киевский диджей Денис Мельниченко, более известный как Ondan.

Вход в бывший клуб MetaCulture

Клуб откроют в здании бывшей лентоткацкой фабрики на Нижнеюрковской, рядом с Closer, Mezzanine и Otel. Вход – возле кафе Savage Food. Вечеринки будут проходить на втором этаже пространства, на первом планируют обустроить музыкальную студию.

Клуб позиционирует себя как свободное пространство, в том числе и для представителей ЛГБТ+.

Вечеринки будут проводить в стиле индастриал и хард.

По словам основателя, Ences будут стабильно отправлять средства на ВСУ "даже если клуб не будет выходить в плюс в прибыли".

Открытие запланировано на июнь 2023 года.

Фото: Юлий Кудланик/БЖ

Опубликовано: 23 мая 2023
Поділ Closer
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