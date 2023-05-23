"Город нашего сердца": Must Have выпустил дроп ко Дню Киева

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Мария Иващук
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Украинский бренд Must Have выпустил дроп "Дома" ко Дню Киева.

В тематический дроп вошли футболки, бейсболки и шоперы. Их украсили вышивкой и принтами с каштанами, зеленой буквой "М", как символ метрополитена, а также строчкой из песни "Києве мій".

“Киев – это когда дома, это город нашего сердца. Полномасштабная война рассеяла киевлян по миру, но где бы вы ни находились — Киев всегда с вами”, – говорится в описании дропа.

Вещи можно приобрести на сайте и в магазинах бренда.

Цены: футболка – 999 грн, бейсболка – 799 грн, шопер – 399 грн

Опубликовано: 23 мая 2023
українські бренди
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