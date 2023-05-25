Выдержавший попадание ракеты фрагмент "моста Кличко" продадут на аукционе

Фрагмент Киевского стеклянного моста, поврежденный одной из российских ракет , можно приобрести на благотворительном онлайн-аукционе в "Прозорро.Продажі".

Об этом сообщает КГГА.

Это обломок стеклянной конструкции в защитном коробе. На корпусе есть кнопка, включающая подсветку. В общей сложности изготовлено 100 таких сувениров.

Стартовая цена лота – 10000 грн. Все собранные деньги будут направлены на обеспечение отдельного стрелкового батальона Киева. Этот батальон был сформирован в 2023 году. В него вошли жители столицы. В настоящее время они защищают страну на передовой.

Аукцион пройдет 2 июня.