Выдержавший попадание ракеты фрагмент "моста Кличко" продадут на аукционе

179
Мария Иващук
share share

Фрагмент Киевского стеклянного моста, поврежденный одной из российских ракет, можно приобрести на благотворительном онлайн-аукционе в "Прозорро.Продажі".

Об этом сообщает КГГА.

Это обломок стеклянной конструкции в защитном коробе. На корпусе есть кнопка, включающая подсветку. В общей сложности изготовлено 100 таких сувениров.

Стартовая цена лота – 10000 грн. Все собранные деньги будут направлены на обеспечение отдельного стрелкового батальона Киева. Этот батальон был сформирован в 2023 году. В него вошли жители столицы. В настоящее время они защищают страну на передовой.

Аукцион пройдет 2 июня.

Пешеходный мост был поврежден одной из российских ракет 10 октября 2022 года. Мост, изготовленный из 700 тонн стали с завода «Азовсталь», устоял. Взрывом были поврежденные элементы стекла.

Опубликовано: 25 мая 2023
Міст Кличка
share share
"Поймы орхидей" и "Рощу хищных птиц" в Голосеевском районе объявили памятниками природы "Поймы орхидей" и "Рощу хищных птиц" в Голосеевском районе объявили памятниками природы Makhno Studio показали проект музея искусства и керамики, который построят на Киевщине Makhno Studio показали проект музея искусства и керамики, который построят на Киевщине Украинский дизайнер предлагает Lego выпустить конструктор с мариупольской башней. За это можно проголосовать Украинский дизайнер предлагает Lego выпустить конструктор с мариупольской башней. За это можно проголосовать Аварийный Дегтяревский путепровод в этом году заменят на новый Аварийный Дегтяревский путепровод в этом году заменят на новый Демократичный бар Beer On Line («Вернисаж») больше не будет работать возле Контрактовой Демократичный бар Beer On Line («Вернисаж») больше не будет работать возле Контрактовой Винный плейлист, паста с креветками и итальянский Совиньон – готовые планы на вечер Винный плейлист, паста с креветками и итальянский Совиньон – готовые планы на вечер Какие мосты и дороги отремонтируют в этом году в Киеве Какие мосты и дороги отремонтируют в этом году в Киеве С курицей гриль и икрой: В Киеве проведут фестиваль «безумного» мороженого С курицей гриль и икрой: В Киеве проведут фестиваль «безумного» мороженого
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.