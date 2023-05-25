Выдержавший попадание ракеты фрагмент "моста Кличко" продадут на аукционе

Фрагмент Киевского стеклянного моста, поврежденный одной из российских ракет, можно приобрести на благотворительном онлайн-аукционе в "Прозорро.Продажі".
Об этом сообщает КГГА.
Это обломок стеклянной конструкции в защитном коробе. На корпусе есть кнопка, включающая подсветку. В общей сложности изготовлено 100 таких сувениров.
Стартовая цена лота – 10000 грн. Все собранные деньги будут направлены на обеспечение отдельного стрелкового батальона Киева. Этот батальон был сформирован в 2023 году. В него вошли жители столицы. В настоящее время они защищают страну на передовой.
Аукцион пройдет 2 июня.
Пешеходный мост был поврежден одной из российских ракет 10 октября 2022 года. Мост, изготовленный из 700 тонн стали с завода «Азовсталь», устоял. Взрывом были поврежденные элементы стекла.