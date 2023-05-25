Демократичный бар Beer On Line («Вернисаж») больше не будет работать возле Контрактовой

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Ирина Маймур
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Бар Beer On Line («Вернисаж», «Нефильтрат», «НФ») прекращает работу в помещении на углу улиц Нижний Вал и Константиновской.

Сейчас команда заведения ищет новое помещение, сообщает The Village Украина.

Ранее заведение уже меняло локации.

Пока нет точной даты, когда именно бар закроется в нынешнем помещении. Решение о закрытии приняли владельцы локации. Они хотят использовать помещение другим способом.

Сообщество «Зірниця» собирает фотографии из «Вернисажа». Отправить свою можно по ссылке.

Известно, что в соседнем помещении планируют открыть заведение с узбекской кухней и шаурмой.

Ранее мы писали, что в киевских заведениях установили благотворительные боксы с подержанными книгами для поддержки ВСУ.

Фото: The Village Украина, Анна Боенкова

Опубликовано: 25 мая 2023
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