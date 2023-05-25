Демократичный бар Beer On Line («Вернисаж») больше не будет работать возле Контрактовой

Бар Beer On Line («Вернисаж», «Нефильтрат», «НФ») прекращает работу в помещении на углу улиц Нижний Вал и Константиновской.
Сейчас команда заведения ищет новое помещение, сообщает The Village Украина.
Ранее заведение уже меняло локации.
Пока нет точной даты, когда именно бар закроется в нынешнем помещении. Решение о закрытии приняли владельцы локации. Они хотят использовать помещение другим способом.
Сообщество «Зірниця» собирает фотографии из «Вернисажа». Отправить свою можно по ссылке.
Известно, что в соседнем помещении планируют открыть заведение с узбекской кухней и шаурмой.
Ранее мы писали, что в киевских заведениях установили благотворительные боксы с подержанными книгами для поддержки ВСУ.
Фото: The Village Украина, Анна Боенкова