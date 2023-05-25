Украинский дизайнер предлагает Lego выпустить конструктор с мариупольской башней. За это можно проголосовать

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Мария Иващук
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Украинский дизайнер Евгений Тонев создал модель мариупольской водонапорной башни для Lego.

На сайте Lego можно проголосовать за создание этого набора.

Модель будет состоять из 3062 деталей и будет достигать 34 сантиметров в высоту. Такой размер символичен, ведь башня имеет высоту 34 метра. На верхушке башни установлен украинский флаг.

"Как человек, родившийся в Мариуполе, я всегда чувствовал глубокую связь со своим городом. Воплощение этой модели в жизнь по всему миру - это моя личная мечта, которая позволит мне поделиться частью своего наследия с фанатами Lego по всему миру", - комментирует Тонев.

Мариупольскую водонапорную башню построили в 1909—1910 годах по проекту Виктора Нельсена. С 2018 года там работало креативное пространство Vezha, где проводились художественные мероприятия.

Опубликовано: 25 мая 2023
Lego
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