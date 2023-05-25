Украинский дизайнер предлагает Lego выпустить конструктор с мариупольской башней. За это можно проголосовать

Украинский дизайнер Евгений Тонев создал модель мариупольской водонапорной башни для Lego.

На сайте Lego можно проголосовать за создание этого набора.

Модель будет состоять из 3062 деталей и будет достигать 34 сантиметров в высоту. Такой размер символичен, ведь башня имеет высоту 34 метра. На верхушке башни установлен украинский флаг.

"Как человек, родившийся в Мариуполе, я всегда чувствовал глубокую связь со своим городом. Воплощение этой модели в жизнь по всему миру - это моя личная мечта, которая позволит мне поделиться частью своего наследия с фанатами Lego по всему миру", - комментирует Тонев.

Мариупольскую водонапорную башню построили в 1909—1910 годах по проекту Виктора Нельсена. С 2018 года там работало креативное пространство Vezha, где проводились художественные мероприятия.