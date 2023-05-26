Petcube запускает продажи в Украине. Какая стоимость гаджетов

Украинская компания Petcube, занимающаяся разработкой гаджетов по уходу за домашними животными, запускает продажи в Украине с 26 мая.
Petcube Cam и Petcube Bites 2 Lite работают через мобильное приложение. Пользователи получают доступ к сервису Petcube Care, хранящему короткие видео, благодаря которым можно наблюдать за любимцами.
Стоимость устройств:
Устройства можно будет приобрести в сетях Comfy, Алло, Eldorado, Фокстрот, Rozetka, Stylus и E-Zoo.
Petcube – это украинская компания, которую запустили в 2013 году Ярослав Ажнюк, Александр Нескин и Андрей Клен благодаря Kickstarter.