Petcube запускает продажи в Украине. Какая стоимость гаджетов

Украинская компания Petcube, занимающаяся разработкой гаджетов по уходу за домашними животными, запускает продажи в Украине с 26 мая.

Petcube Cam и Petcube Bites 2 Lite работают через мобильное приложение. Пользователи получают доступ к сервису Petcube Care, хранящему короткие видео, благодаря которым можно наблюдать за любимцами.

Стоимость устройств:

Компактная Petcube Cam - 1599 грн.

Petcube Bites 2 Lite с кормушкой для животных - 4999 грн.

Устройства можно будет приобрести в сетях Comfy, Алло, Eldorado, Фокстрот, Rozetka, Stylus и E-Zoo.

Petcube – это украинская компания, которую запустили в 2013 году Ярослав Ажнюк, Александр Нескин и Андрей Клен благодаря Kickstarter.