Сеть гастролавок «Черноморка» возобновляет работу в Харькове

26 мая «Черноморка» возобновляет работу в Харькове впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом заведение сообщило на своей фейсбук-странице.
«Черноморку» закрыли в феврале 2022-го. Заведение уже несколько раз пытались переоткрыть.
В «Черноморке» подают рыбу и морепродукты. Их можно самостоятельно выбрать прямо с витрины и заказать приготовление.
В харьковском меню гастролавки появилась уха, средства с продажи которой передают школе операторов БПЛА «Крук».
Традиционные для сети «Черноморка» завтраки планируют запустить впоследствии.
Ранее мы писали, что в Ирпене возобновил работу пострадавший от оккупантов ресторан Mushlya.
Фото: The Village Украина