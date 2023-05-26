Сеть гастролавок «Черноморка» возобновляет работу в Харькове

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Ирина Маймур
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26 мая «Черноморка» возобновляет работу в Харькове впервые с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом заведение сообщило на своей фейсбук-странице.

«Черноморку» закрыли в феврале 2022-го. Заведение уже несколько раз пытались переоткрыть.

В «Черноморке» подают рыбу и морепродукты. Их можно самостоятельно выбрать прямо с витрины и заказать приготовление.

В харьковском меню гастролавки появилась уха, средства с продажи которой передают школе операторов БПЛА «Крук».

Традиционные для сети «Черноморка» завтраки планируют запустить впоследствии.

Ранее мы писали, что в Ирпене возобновил работу пострадавший от оккупантов ресторан Mushlya.

Фото: The Village Украина

Опубликовано: 26 мая 2023
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