Гид по Житнему рынку: где искать маринованные арбузы, жашковское сало и бесарабскую баранину

Редис только что с грядки от пани Татьяны из села Красиловка, генеральское сало из Жашкова, курдюк, шоти, маринованные арбузы и гранатовый сок.



Мы отправились на Житний рынок, чтобы узнать, какие интересные продукты там продаются и пообщаться с продавцами: большинство из них приходят на Житний каждый день на протяжение 20-30 лет.

Мед от "династии" пчеловодов

Людмила продает мед, соты и пыльцу.



«Я выросла на этом рынке. Здесь еще дедушка мой торговал. Впервые я была на Житнем тогда, когда лбом только до прилавка доставала. Я смотрела на потолок и говорила: дедушка, это действительно место для меда: посмотри на потолок, он же похож на соты», – рассказывает женщина.



У семьи Людмилы – пасека в Нежинском районе Черниговской области. 78 семей пчел и большие планы по расширению пасеки. Пчеловодством начали заниматься еще ее дедушки, и так из поколения в поколение передают свое дело.



Видов меда – множество: гречишный, липовый, акациевый, разнотравье, лесное разнотравье, кориандровый. А еще свежая пыльца, которая, по словам Людмилы, такая сладкая, что лучше конфет.

50 оттенков зеленого от пани Татьяны

На прилавке перед Татьяной – хорошо разложенные овощи и разнообразная зелень. Цвета – как на работах Арчимбольдо. Большинство продуктов Татьяна выращивает сама вместе с семьей: в селе Красиловка Броварского района есть три теплицы и несколько полей. В конце февраля - начале марта начинают высевать и с весны продают на Житнем.

Татьяна охотно рассказывает об ассортименте, учит выбирать редис и анонсирует, что где-то через 2 недели появится еще и молодой картофель:

«Редиску выбирайте по своему вкусу: красная сладкая, с белым кончиком – с горчинкой. Некоторые любят именно такую. Вся редиска молодая, только с грядки сорвана. И только посмотрите на зелень: прекрасная руккола, шикарный шпинат, душистый укроп и салатик разный. Все выращиваем сами с мужем, свекровью и младшей дочерью».

Маринованный арбуз и квашеная капуста от «династии» пани Леси

Пани Леся рассказывает, что домашние соления начала продавать на Житнем еще ее мама. Поэтому она на этом рынке не менее 30 лет, целая семейная династия.

Хит продаж: квашеная капуста. Есть три вида: вкус – от легкого и свежего до очень кислого, в зависимости от длительности ферментации. Большой популярностью пользуются квашеные помидоры и огурцы. Их продают в зависимости от сезона: зимой – соленые, летом – малосольные. Сейчас, в межсезонье, есть и те, и другие.

Разложенные по боксам закуски, напоминают праздничный стол в детстве: морковка по-корейски, грибы, голубцы «с мизинчик», баклажаны «огонек».

Среди интересных продуктов: чесночные стрелы и маринованные арбузы.

Копченая на дровах колбаса из Винницкой области

Валентина также работает на Житнем рынке более 30 лет. На уикенд, с пятницы по воскресенье, привозит в Киев разные мясные продукты, которые производит комбинат в Винницкой области. Говорит, что главное – это правильно рассчитать объем, чтобы и всем хватило, и ничего не осталось, потому что все должно быть свежим и вкусным.

Предлагает буженину, подчеревок, сало, солонину и особую колбасу, копченую на дровах.

Бессарабская баранина от Владимира Михайловича

Владимир Михайлович охотно читает всем желающим лекцию о пользе и диетических свойствах баранины. У него она именно бесарабская.

В самом деле, мясные изделия из бесарабских овец претендуют на локальный бренд. Дело и в породе (обычно речь идет о черных каракулевых овцах), и в особом терруаре, в котором они живут: много солнца, степь, соленый ветер. Все это влияет на вкус и качество мяса.

А еще именно здесь, на Житнем, можно купить курдюк: жировые отложения, которые образуются у баранов у хвоста. Это ценный и очень полезный продукт, без которого трудно представить себе приготовление многих блюд. К примеру, настоящий сочный люля-кебаб.

Сало из Жашкова

Жашков – один из центров свиноводства в Украине. Здесь многие хозяйства выращивают свиней и разбираются в лучшем сале.



На рынке в Киеве продают жашковское мясо разных сортов: есть крыжок – это задняя часть бедра, есть «бочки», есть «серединка». Но самое ценное сало – «Генеральское».



«Из каждой свиньи выходит всего 4-5 килограммов лучшего сала. Оно находится между животом и подбрюшком. В нем есть мясные прожилки, но и сало, и мясо должны быть очень мягкими, просто таять во рту». А еще идеальное генеральское сало нужно правильно пропечь: оно должно быть не сырым и в то же время не пересушенным, с нежной структурой и тонкой нежной шкуркой без дефектов».

Сыр и лаваш

Нана продает лаваш, творог, специи и зелень. Она приехала из Абхазии в Украину в 1993 году, когда у нее дома началась война. Сыр делает ее брат, а она продает: молодой, копченый и сулугуни.

А еще грузинский и армянский лаваши, сванскую соль, сухую аджику и зелень.

Шоти и хачапури только из печи

В углу справа от входа – «Грузинская выпечка». Ее 12 лет назад открыли супруги Элида и Биссарион.

Мы пришли как раз в тот момент, когда из печи только достали свежую партию грузинского хлеба шоти: пространство наполнилось теплом и уютом. Говорят, что за одну закладку можно испечь 11 хлебов.

Самые популярные продукты – это шоти и хачапури.

Гранатовый сок, цветы и вышиванки

Недалеко от "Грузинской выпечки" можно выпить стакан гранатового сока от мужчины, который давит его на Житнем последние 35 лет. Стоит 50 гривен. Мы попробовали: отлично сочетается со свежеиспеченным шоти.

Среди других достопримечательностей рынка: вышиванки (в частности, аутентичные, борщевские ручной работы) на втором этаже. Также есть огромная машина для вышивки: здесь рисунок набивают по заранее запрограммированному дизайну, а эту ткань потом используют для вышиванок, платьев и рушныков.

Цветы от пани Ярины

А за цветами советуем идти к пани Ярине. Ее павильон с растениями на улице справа от рынка трудно не заметить.