ТРЦ "Магеллан" снова выставили на аукцион

ТРЦ "Магеллан", расположенный на проспекте Академика Глушкова, 13Б, повторно выставили на аукцион.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Аукцион по продаже активов АО "МР БАНК" состоится 8 июня в системе "Prozorro.Продажи". В состав лота включены права требования по кредитным договорам, дебиторская задолженность и объекты недвижимости, в том числе торгово-развлекательный центр «Магеллан» в столице.

Вместе с "Магелланом" на продажу был выставлен имущественный комплекс, площадью 13 041,3 кв.м, расположенный в селе Крупец Хмельницкой области.

Начальная цена лота – 498,3 млн. грн.

Ранее мы писали, что ТРЦ "Магеллан" уже выставлялся на аукцион в сентябре 2022 года.

Фото: Википедия