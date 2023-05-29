ТРЦ "Магеллан" снова выставили на аукцион

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Валерия Гуржий
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ТРЦ "Магеллан", расположенный на проспекте Академика Глушкова, 13Б, повторно выставили на аукцион.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Аукцион по продаже активов АО "МР БАНК" состоится 8 июня в системе "Prozorro.Продажи". В состав лота включены права требования по кредитным договорам, дебиторская задолженность и объекты недвижимости, в том числе торгово-развлекательный центр «Магеллан» в столице.

Вместе с "Магелланом" на продажу был выставлен имущественный комплекс, площадью 13 041,3 кв.м, расположенный в селе Крупец Хмельницкой области.

Начальная цена лота – 498,3 млн. грн.

Ранее мы писали, что ТРЦ "Магеллан" уже выставлялся на аукцион в сентябре 2022 года.

Фото: Википедия

Опубликовано: 29 мая 2023
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