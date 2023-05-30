В Киеве и нескольких городах происходят аварийные отключения света: что произошло

В 12:30 в центре Киева произошло аварийное отключение света на улицах Институтская, Грушевского, Мазепы, Липска и Филиппа Орлика.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электропережи.

Впоследствии в ДТЭК рассказали, что аварию ликвидировали и всем клиентам вернули свет.

СЕО компании Yasno Сергей Коваленко заверил, что отключения в областях и Киеве стали из-за нарушения баланса в энергосистеме. Поэтому сработала автоматика, которая отключала потребителей, снижая потребление.

Об отключении света сообщали в Одессе, Броварах, Харькове, Днепре, Полтаве, Сумах, Запорожье и Кировоградской области. В некоторых населенных пунктах из-за аварийного отключения света не ездят трамваи и троллейбусы.

Что происходит

В ДТЭК пояснили, что 30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключение света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его привело к снижению частоты в объединенной энергосистеме Украины. По состоянию на 14:32 "Укрэнерго" предоставил разрешение на возобновление электроснабжения.

Также в "Укрэнерго" добавили, что около 13:00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. В результате этого действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в ряде областей.

В настоящее время продолжается питание потребителей. Поставка электроэнергии всем потребителям будет возобновлена в ближайшие часы. Начато расследование причин инцидента.

"Отдельно подчеркиваем, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме"

Фото: ДТЭК