На ВДНГ открывается БПШ Дмитрия Борисова: в меню – шаурма, бургеры, пончики

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Мария Банько
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На ВДНГ возле Urban Park открывается заведение БПШ (Биляш. Пончик. Шаурма) Дмитрия Борисова. На открытии 31 мая в течение всего дня гостей будут угощать пончиками с сахарной пудрой и сидром (или лимонадом) за чекин.

Кроме традиционных для формата шаурмы, шава-боулов, пончиков и беляшей, здесь готовят бургеры и хот-доги в бриошах.

Есть вегетарианские опции – шаурма с бататом фри, кимчи и гуакамоле. Из напитков предлагают сидр, пиво, наливки, лимонад и кофе.

Адрес : ВДНГ, возле Urban Park
График работы: Пн-чт 11:00-22:00, пт-вс 10:00-22:30
Цены :

• шаурма – от 99₴

• бургеры – от 89₴

• пончики – от 29₴

• бокал сидра – от 39₴

Ранее мы писали, что на Соломенке открылся «Белый Налив» Дмитрия Борисова: это самое большое заведение сети.

Фото: пресс-служба ресторанов Дмитрия Борисова

Опубликовано: 30 мая 2023
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