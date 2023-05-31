В Киеве и области появились рисунки от немецкого стрит-арта художника Bananensprayer

Немецкий уличный художник Томас Баумгертель, известный под псевдонимом Bananensprayer, недавно посетил Киевскую область.

Об этом сообщает издание Express.

Через неделю художник успел заехать в Киев, Горенко, Ирпень, Бучу, Мощун и Бородянку. Там Томас создал свои знаменитые «банановые» изображения – символ мира, созданный из двух бананов желтого и синего цветов, и другие стрит-арты.

В частности, в Киеве, Ирпене и Горенке он нарисовал портреты владимира путина с колпаком в виде половинки банана. Другая картина с русским диктатором появилась на разрушенном мосту в Ирпене.

В Мощуне же Bananensprayer создал граффити с голубем мира.

Отметился Баумгертель и на киевском Майдане Незалежности. Там он дополнил работу Bansky и вложил желто-голубой банан в руки мальчика на качелях из противотанкового ежа.

Еще один его стрит-арт можно увидеть на сожженной российской технике на Михайловской площади.

Ранее мы писали, что в Буче появилось граффити от итальянского стрит-арт художника TvBoy.