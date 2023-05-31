Переселенка из Мариуполя выиграла грант и открыла кофейню в Ивано-Франковске

150
Ирина Маймур
share share

Переселенка из Мариуполя Татьяна Васильева открыла кафе в Ивано-Франковске. Чтобы сделать это, она использовала 80 000 гривен гранта и собственные средства.

Об этом пишет Суспільне.

В команду заведения Татьяна взяла людей из других регионов, а стены кафе украсила росписями довоенного Мариуполя, сделанными переселенкой из Днепра. Таким образом предприниматель решил показать местным и переселенцам, каким живописным был ее родной город.

Уголок для детей в заведении помогла обустроить переселенку из Николаева Ольга Матвеева. Вместе с мужем они производят детскую мебель и игрушки по методике Монтессори.

Кофейню обустроили для людей с инвалидностью – здесь есть кнопка вызова.

Татьяна Васильева рассказала, что это ее первый бизнес. В Мариуполе она работала руководительницей отделения банка.

Ранее мы писали, что переселенка из Славянска открыла барбершоп Benzin в Ирпене.

Фото: Общественное

Опубликовано: 31 мая 2023
share share
В Киеве живет больше всего переселенцев среди украинских городов В Киеве живет больше всего переселенцев среди украинских городов Projector запустит бесплатные курсы по маркетингу для женщин Projector запустит бесплатные курсы по маркетингу для женщин В Дарницком районе обнаружили незаконное строительство высотки В Дарницком районе обнаружили незаконное строительство высотки Полиция разоблачила еще девять киевлян, снимавших работу ПВО во время воздушных атак Полиция разоблачила еще девять киевлян, снимавших работу ПВО во время воздушных атак В Киеве и области появились рисунки от немецкого стрит-арта художника Bananensprayer В Киеве и области появились рисунки от немецкого стрит-арта художника Bananensprayer Часть набережной на Почтовой площади превратили в парковку Часть набережной на Почтовой площади превратили в парковку Google запускает курс по кибербезопасности: 5 тысяч украинцев смогут учиться бесплатно Google запускает курс по кибербезопасности: 5 тысяч украинцев смогут учиться бесплатно На Шулявке появилась остановка с тренажером: фото На Шулявке появилась остановка с тренажером: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.