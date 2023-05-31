Переселенка из Мариуполя выиграла грант и открыла кофейню в Ивано-Франковске

Переселенка из Мариуполя Татьяна Васильева открыла кафе в Ивано-Франковске. Чтобы сделать это, она использовала 80 000 гривен гранта и собственные средства.

Об этом пишет Суспільне.

В команду заведения Татьяна взяла людей из других регионов, а стены кафе украсила росписями довоенного Мариуполя, сделанными переселенкой из Днепра. Таким образом предприниматель решил показать местным и переселенцам, каким живописным был ее родной город.

Уголок для детей в заведении помогла обустроить переселенку из Николаева Ольга Матвеева. Вместе с мужем они производят детскую мебель и игрушки по методике Монтессори.

Кофейню обустроили для людей с инвалидностью – здесь есть кнопка вызова.

Татьяна Васильева рассказала, что это ее первый бизнес. В Мариуполе она работала руководительницей отделения банка.

Ранее мы писали, что переселенка из Славянска открыла барбершоп Benzin в Ирпене.

Фото: Общественное