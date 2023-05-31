Возле «Дворца Украина» открыли бистро с шаурмой и бургерами 111 Bistro & Bar

На Большой Васильковской возле Дворца Украина открыли новое заведение 111 Bistro & Bar.
Быстро позиционируют как "заведение с понятной пищей, знакомой каждому". В меню: шаурма, бургеры, авокадо тост, хумус, супы, сладкие и соленые завтраки.
В барной карте есть сидры, просекки, пиво, а также коктейли.
Ранее на этом месте работало заведение израильской кухни Pita Kyiv .
Цены: хумус с бататом и шампиньонами – 161 грн, бургер с говядиной – 211 грн, шаурма с курицей – 161 грн, латте – 51 грн
Адрес: ул. Большая Васильковская, 111/113
Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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