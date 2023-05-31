Возле «Дворца Украина» открыли бистро с шаурмой и бургерами 111 Bistro & Bar

На Большой Васильковской возле Дворца Украина открыли новое заведение 111 Bistro & Bar.

Быстро позиционируют как "заведение с понятной пищей, знакомой каждому". В меню: шаурма, бургеры, авокадо тост, хумус, супы, сладкие и соленые завтраки.

В барной карте есть сидры, просекки, пиво, а также коктейли.

Ранее на этом месте работало заведение израильской кухни Pita Kyiv .