30 новых заведений, открывшихся в Киеве в мае

Грузинская кухня, доставка авторской шаурмы, новые рестораны и бары в Пассаже, на левом берегу и в Софиевской Борщаговке. Подготовили подборку 30 новых киевских заведений, открывшихся или возобновивших работу в мае.

111 Bistro & Bar

Быстро позиционируют как "заведение с понятной пищей, знакомой каждому". В меню: шаурма, бургеры, авокадо тост, хумус, супы, сладкие и соленые завтраки. В барной карте есть сидры, просеко, пиво, а также коктейли.



Цены: хумус с бататом и шампиньонами – 161 грн, бургер с говядиной – 211 грн, шаурма с курицей – 161 грн, латте – 51 грн

Адрес: ул. Большая Васильковская, 111/113

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Barmaley

Возле метро «Левобережная» открылся коктейль-бар Barmaley с настольными играми и дискотеками по пятницам и субботам.

В меню заведения – авторские и классические коктейли, пиво и безалкогольные напитки. К ним предлагают брускеты, оливки и перцы, фаршированные фетой.

Цены: коктейль Popstar – 220 грн, коктейль Red Carpet – 220 грн, коктейль Golden Glow – 290 грн, коктейль Spanish Guitar – 190 грн, брускетки с хамоном, пармезан и моцарелла с томатами, оливки – 190 грн.

Адрес: улица Евгения Сверстюка, 6Э

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БПШ на ВДНГ

Еще одно заведение с беляшами, пончиками и шаурмой от Дмитрия Борисова открылось на ВДНХ возле Urban Park. Также здесь готовят бургеры и хот-доги в бриошах.

Есть вегетарианские опции – шаурма с бататом фри, кимчи и гуакамоле. Из напитков предлагается сидр, пиво, наливки, лимонад и кофе.

Цены : шаурма – от 99 грн, бургеры – от 89 грн, пончики – от 29 грн, бокал сидра – от 39 грн.

Адрес : ВДНГ, возле Urban Park

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Doggeriz

Заведение с хот-догами и бургерами Doggeriz открылось в Киеве на Позняках. В меню – большой выбор хот-догов, сэндвичей и бургеров. Есть вегетарианские блюда, а также "антибургеры", то есть бургеты без булочки. Из напитков предлагается кофе, фруктовые фреши или алкогольные коктейли.

Цены: бургер с котлетами из мраморной говядины Double Trouble – 259 грн, чизбургер с растительной котлетой – 299 грн, хот-дог с карамелизированной грушей и соусом дор блю – 189 грн, картофель фри – 80 грн, капучино – 60 грн – 165 грн.

Адрес: улица Анны Ахматовой, 16А

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Dendachai

Чайную Dendachai открыли неподалеку от метро Лыбидская. В ассортименте: фермерские органические китайские и тайваньские чаи, коллекционные пуэры, красные чаи, вулканические улуны из Юньнани, чаи из Золотого Треугольника. Проводят чайные церемонии, заваривание чая в тишине или под звуки ханга, а также кинопоказы, лекции и квартирники.

Сырье для чая отбирается в самых отдаленных китайских деревнях, производство на всех этапах контролируется.

Стоимость чаепитий: 1 человек – 290 грн (5 г чая), 2 человека – 490 грн (8 г чая, 3 человека – 690 грн (9 г чая), 4 человека – 890 грн (10 г чая).

Адрес: улица Тютюнника, 58/1

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DRACENA VIBE

Новое веганское и вегетарианское городское кафе DRACENA VIBE открыл в центре столицы шеф-повар родом из оккупированного Энергодара Савелий Логинов. Концепция заведения – сочетание уличной кухни Европы с собственным неклассическим видением шефа.

В меню представлены веганские и вегетарианские позиции – от завтраков до стартеров и полезных десертов. Обещают классические украинские блюда в веганском формате. Есть карта алкогольных и безалкогольных напитков.

Цены: бублик с вегетарианским фаршем VIP Бубл EAT ME AT — 300 грн, банановые тофу-сырники в шпинатном бульоне с ягодами — 250 грн, почти не сладкая матча-овсянка — 220 грн, Биг Завтрак «№ 3» — 300 Типа Негрони» - 220 грн.

Адрес: улица Гоголевская, 49

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Electron Corp.

Мультиформатный проект Electron Corp., объединяющий кафе, доставку, корпоративный сервис, собственное производство, кейтеринг и take away, вновь открылся в инновационном парке Unit City.

Гостям и резидентам города предлагают "простую еду современного человека" и завтраки целый день, а также спельтовый или гречишный хлеб на закваске, круассаны, уйти и самсу собственного производства. Кофе варят на свежеобжаренных зернах от One Love Coffee, десерты – от шеф-кондитерки First Line Group Ольги Ридвановской.

Цены: баба гануш - 145 грн, авокадо тост - 275 грн, рамен - 215 грн, греческий салат - 195 грн, курочка с классическим пюре или с гречкой - 215 грн, спельтовый хлеб целый - 135 грн, "Тот же торт" - 170 грн.

Адрес : улица Дорогожицкая, 3

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Gastro Укрытие

Еще одно новое заведение открылось возле метро «Левобережная» – небольшой ресторан современной украинской и авторской кухни с шеф-поваром, имеющий опыт работы во Франции уровня Michelin.

Концепция ресторана – доступные цены и высокое качество блюд. В меню – холодные и горячие закуски, основные блюда, салаты, гарниры и десерты. Есть доставка обедов домой и в офис, возможность заказать еду с собой или проведение мероприятий в заведении. "Gastro Укрытие" работает во время воздушных тревог, ведь находится в подвальном помещении.

Цены: куриный паштет с яблоками конфи и крутонами - 90 грн, салат с тунцом - 175 грн, ножка кролика в сливочном соусе - 320 грн, сельдь с блинами и икрой мойвы - 150 грн, картофельное пюре или сливочный рис - 60 - 70 грн, брауни - 120 грн.

Адрес: ул. Раисы Окипной, 4а

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G.13

В жилом комплексе «Львовский квартал» напротив сквера Гейдара Алиева заработала pet-friendly кофейня G.13.

В заведении предлагают кофе Fresh Black, выпечку и десерты.

Цены: эспрессо – 40 грн, капучино – 60/85 грн, латте – 75 грн, фильтр – 60/75 грн, чай – 85 грн, лимонад (бутылка 0,5 л) – 60 грн, кош со шпинатом и фетой – 130 грн, брауни с вишней – 85 грн.

Адрес: улица Глубочицкая, 13

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"Милитарный паб" Garnison

Проект пяти воинов-спецназначенцев подразделения Legio V, а также ресторатора Светланы Яструбенко (Docker&Co) открылся в столичном Пассаже.

В меню – пицца, бургеры, сковороды с мясом и морепродуктами, закуски и большая алкогольная карта, где можно выбрать пиво, вино, виски или коктейли – классические или авторские.

Цены: бургер Black Diamond BBQ – 340 грн, пицца «Пеперони» – 240 грн, сковорода с морепродуктами – 390 грн, бульон с курицей – 110 грн, картофель фри – 90 грн, чизкейк – 190 грн, коктейли – 220 грн, сид 40 грн, капучино – 50 грн.

Адрес: улица Крещатик, 15/4

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Good Friends

Еще одно заведение – ресторан с открытой кухней и летней террасой Good Friends – начало работу в Пассаже.

В меню – 13 разделов comfort food для поклонников итальянской, азиатской и украинской кухонь. Из напитков предлагают домашние лимонады, коктейли, пиво и крепкий алкоголь, вино, игристое вино и эксклюзивный игристый мед.

Цены: авокадо тост с яйцом — 160 грн, vitello tonnato — 210 грн, куриные крылья в соусе сладкий чили — 189 грн, котлета по-киевски с картофельным пюре — 187 грн, торт Трюфель с соленой карамелью — 148 , тимьяном, сметаной и медом - 159 грн, лимонад Passion fruit apple - 78 грн.

Адрес: ул. Марии Заньковецкой, 15/4

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Zavod Burgers

Вторая бургерная Zavod Burgers открылась в центре Киева. В заведении можно попробовать 16 видов бургеров, а также салаты, супы, хот-доги и десерты. Из напитков предлагают лимонад, кофе, пиво, сидр или вино.

Цены: бургер "Вегетарианец на заводе" - 119 грн, бургер с окатым яичницей - 119 грн, чикенбургер - 149 грн, бургер "Без булок, но с чеддером" - 139 грн, крем-суп грибной - 89 грн, торт "Наполеон" - 79 грн, лат - 39 грн, сидр - от 49 грн.

Адрес: ул. Шота Руставели, 20

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«Зона комфорта»

Кофейня со спешелти-арабикой «Зона комфорта» открылась во дворике на Крещатике. Здесь используют кофемашину Elektra Barlume, а зерна обжаривает «Киевская городская ростерия».

Кроме традиционных кофейных напитков есть фильтр и кофе на растительном молоке. Можно заказать украинские чаи из Индии и Японии. Завтраки готовят весь день, есть десерты.

Цены : французский завтрак – 80 грн, «комфортный» завтрак с табуле, баварскими колбасками и яичницей – 145 грн, круассан с печеным перцем, муссом из феты и оливок – 155 грн, торт филадельфия-клубника – 140 грн чайник» – 80 грн, большой фильтр – 65 грн, капучино – 60 грн, «капуоранж» – 80 грн.

Адрес: улица Крещатик, 32Б

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Irezumi

Ресторан азиатской кухни Irezumi открылся на Софиевской Борщаговке. В меню – суши, салаты, лапша, супы. Есть винная карта и крепкие напитки, работает доставка.

Цены: ролл "Филадельфия" - 295 грн, ролл "Император" - 335 грн, Том Ям с креветкой - 310 грн, рамен с курицей - 275 грн, удон с морепродуктами - 320 грн, Ким Чи - 145 грн, Pinot Grigio Италия - 90 грн. (150 мл).

Адрес: Софиевская Борщаговка, ул. Волошковая 30

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"Котлета по-киевски"

Второе кафе сети открылось напротив кинотеатра "Киев". В отличие от заведения на Крещатике, работающего в формате take away, новая "Котлета по-киевски" разместилась сразу на двух этажах.

Также павильон с котлетами появился на ВДНХ.

Цены: котлета по-киевски классическая – 85 грн, котлета по-киевски с филадельфией и шпинатом – 95 грн, картофель фри – 60 грн, котлета по-киевски шоколадный – 79 грн, лимонад – 59 грн, сидр – 55 грн.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 16, академика Глушкова, 1 (ВДНХ)

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«Точка. Кофе»

Кофейня возле Майдана Незалежности, которую открыл переселенец из Харькова Максим. Сам владелец никогда не занимался ресторанным бизнесом, но баристой в кафе является его друг с 10-летним опытом работы.

В кафе используют особый метод заваривания эспрессо – через замороженный металлический шар. Из сладостей есть легендарное харьковское печенье, которое заказывают в местной кондитерской.

Цены: эспрессо/допио – 30/40 грн, латое – 40/55/70 грн, горькое какао – 60/70 грн, лимонады – 60/70 грн, бразильский лимонад – 100/130 грн, макарун – 55 грн, харьковское печенье - 15 грн.

Адрес : улица Софиевская, 3

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"Медок"

Двадцать видов медовых настоек и вин предлагает новое кафе "Медак" на Подоле.

Заведение открыла семейная пара Анастасия и Алексей. Настойки делают на медовом брожении без добавления спирта по старинным рецептам.

К алкоголю предлагают три вида «тарелок», есть кофейные напитки и чиабата с разными начинками. Проводят стендапы и вечера в формате "открытый микрофон".

Цены: медак «Кофейный», 35%, большая бутылка – 320 грн; медовка «Белая ночь», 14%, бокал – 25 грн; медак «Изысканный», маленькая бутылка – 170 грн; сырная тарелка - 100 грн; чиабатта с салями, большая - 80 грн; допио - 32 грн.

Адрес : улица Межигорская, 3/7

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Miminoshi

Грузинский ресторан с семью видами хинкали открылся в ТРЦ Retroville.

Также в меню – 15 видов хачапури, холодные и горячие закуски, супы, основные блюда, салаты и десерты. Можно заказать мясо на мангале и приобрести консервацию заведения или замороженные полуфабрикаты. Работает доставка.

Цены: хинкали с бараниной – 120 грн (4 штуки на порцию), хачапури «Миминоши» с тремя видами сыра – 180 грн, мини-хачапури «Аджарский» – 115 грн, хачапури на шампуре – 100 грн, пихали – 14 с пончиками - 110 грн, торт "Шоколадный трюфель" - 130 грн.

Адрес: проспект Правды, 47

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MORE than cafe

Ресторан с европейской кухней и летней террасой на левом берегу Киева.

Интерьер заведения оформлен в пастельных тонах. В меню есть завтраки, закуски, салаты, основные блюда, паста, блюда на гриле, супы, сеты и десерты.

Барная карта MORE than cafe включает в себя коктейли, вино, пиво и крепкий алкоголь. Также предлагается лимонад и безалкогольные напитки.

Цены: английский завтрак – 219 грн, смореброд с говядиной – 180 грн, теплый салат с телятиной – 310 грн, паста карбонара – 189 грн, сливочный суп с лососем – 220 грн, коктейль Bloody Merry – 140 грн.

Адрес: пер. Магнитогорский, 1В

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«Моралист»

Лаунж бар с летней террасой на Подоле. Проводят dj-вечеринки и концерты, на вторую половину июня анонсирована театральная постановка, стоимость билетов – 30 грн.

Адрес: ул. Межигорская, 23/22

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Mr. Macarons

Третья кондитерская Mr. Macarons в Киеве открылась на Голосеевском проспекте В меню - макароны 27 разных вкусов, муссовые и бенто-торты, чизкейк, вафельный торт со сгущенкой, меренговый рулет, безе Павлова, соленые пироги, кофейные напитки. Начинки тортов сменяются каждые два дня.

Цены: макароны – от 45 грн, торты – от 75 грн кусок, торт на заказ – от 600 грн килограмм.

Адрес: просп. Голосеевский 58А

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"Подольская на углях"

Заведение с шаурмой и бургерами на Подоле. Его особенность в том, что мясо для блюд готовят исключительно на угле. Также в меню картофель фри и кофе.

Цены: шаурма классическая с курицей – 120 грн, со свининой – 130 грн, с телятиной – 140 грн, шаурма "Три сыра" с курицей – 180 грн, со свининой – 190 грн, с телятиной – 200 грн, бургер подольский 135 грн картофель фри с соусом – 60 грн.

Адрес: ул. Введенская, 15Б

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Sofia Secret Bar

На Софиевской Борщаговке начал работу секретный speakeasy-бар с более чем 50 классическими коктейлями в меню. Есть также авторские коктейли, вино, аперитивы, вермуты, крепкие алкогольные напитки, кофе и чай.

Кухня бара представлена закусками, медальонами и пастой.

Цены: карпачо из тунца – 330 грн, стейк из лосося – 350 грн, паста Болоньезе – 245 грн, коктейль Amaretto Sour – 200 грн, коктейль Paper Plane – 200 грн, коктейль Vieux Carré – 200 грн.

Адрес: Софиевская Борщаговка, ул. Молодежная, 5

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SUNDAY cafe

Заведение с завтраками и авторскими коктейлями на Осокорках. Его открыла молодая пара, создавшая во время войны семью.

Сами разработали рецепт закваски для теста и предлагают шесть вариантов пиццы. Также в меню – завтраки, сэндвичи, закуски, салаты и основные блюда.

Цены: овсянка с песто и грибами - 180 грн, тартар из лосося из манго и авокадо - 345 грн, пицца творожная - 315 грн, пицца со спаржей - 295 грн, пицца с ростбифом - 305 грн, коктейль Oolong Gimlet - 200 Strawberry Sour - 220 грн.

Адрес: Днепровская набережная, 20Б

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"Тихий"

Бар-кафе "Тихий" открылся на Нивках. Посетителям предлагается кофе с десертом, коктейли или вино.

Заведение pet-friendly, поэтому приходить можно с домашними питомцами.

Цены: эспрессо – 30/50 грн, латте – 40/60 грн, коктейль SouthSide – 130 грн, коктейль Aperol Spritz – 130 грн, белая сангрия – 100 грн, трубочка со сгущенкой – 40 грн.

Адрес: улица Щербаковского, 72

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Holy Burger Kiosk

Второе заведение формата Holy Burger Kiosk начало работу на месте «Хлебного» недалеко от метро «Олимпийская». Предлагают три вида шаурмы (с говядиной, курицей и фалафелем) и три вида бургеров (с мраморной говядиной, курицей и моцареллой и фиш-бургер с судаком). Есть картофель фри, крафтовое пиво, лимонады и кофе.

Цены : шаурма с говядиной — 180 грн, шаурма с курицей — 140 грн, шаурма с фалафелем — 130 грн, бургер с мраморной говядиной — 160 грн, бургер с судаком, лососем и кремом — 180 грн, картофель 5 эспрессо – 39 грн, капучино – 65 грн.

Адрес: ул. Антоновича, 48

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"Центр шаурмы"

Второе заведение "Центр шаурмы" открыли на Подоле переселенцы из Мариуполя. Первая точка работает на Троещине и к ребрендингу называлась "Шаурма на углях", третья вскоре откроется возле метро "Олимпийская".

В новом Центре Шаурмы можно не только заказать take away, но и поесть за столиком в просторном зале. Выбирать предлагают из семи видов шаурмы, все мясо запекают на углях.

Цены : шаурма фирменная - 110-140 грн, шаурма творожная с ананасом - 140-170 грн, шаурма с фалафелем - 160 грн, кебаб - 140-150 грн, салат "Не Цезарь" - 160 грн, бабат фри - 120 грн.

Адрес: ул. Нижний Вал, 23

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«Чернява»

Кофейня-пекарня «Чернява» открылась на улице Джона Маккейна, недалеко от станции метро "Зверинецкая". В меню заведения – большой выбор напитков и десерты.

Цены: американо – 50 грн, латое с соленой карамелью – 75 грн, матча – 70 грн, вишневый чай – 55 грн, лимонад – 60 грн, матча-тоник – 90 грн.

Адрес: ул. Джона Маккейна, 37

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ШОURMA

Сервис доставки авторской шаурмы ШОURMA. Заказ можно оформить через сайт, приложение, Instagram или через оператора.

В меню – девять видов шаурмы. Для приготовления используют курятину, индейку, телятину, мидии, креветки и растительное мясо украинского производителя Eat me at. Для каждой шаурмы разработан собственный крафтовый соус.

Цены: шаурма "Однажды в Мексике" с курицей - 250 грн, шаурма "Тигровая с стричкой" с креветками - 360 грн, шаурма "Ближе к Азии" с телятиной - 280 грн, "Бульон шо надо" с курицей и лапшой грн, картофель фри – 95 грн, компот – 50 грн, наливка «Калина» (50 мл) – 50 грн.

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Yard Food Coffee Wine Bakery

В Соломенском районе столицы открылся ресторан Yard Food Coffee Wine Bakery. Здесь предлагают завтраки, круассаны, первые блюда, салаты, бургеры и десерты. В барной карте заведения есть кофе, вино, фреши, чай, какао и лимонады.