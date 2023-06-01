"Укрпочта" выпустила благотворительные марки, созданные детьми

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Мария Иващук
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"Укрпочта" выпустила благотворительный почтовый набор "Дети Победы рисуют Украину будущего" к Международному дню защиты детей.

Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский.

Эти марки созданы детьми. Рисунки отображают, как они видят будущее Украины. Дети получили техническую задачу на уникальный дизайн марки.

В результате голосования победила работа "Самая заветная мечта" от Александры Федорчук из города Бровары Киевской области. Однако, по многочисленным просьбам участников, "Укрпочта" воспроизвела изображение также других детей.

Этот почтовый выпуск доступен в городских отделениях "Укрпочты" по всей стране. Кроме того, наборы можно приобрести онлайн в официальном почтовом магазине Укрпочты , а также на маркетплейсах eBay и Amazon.

Каждый марковый лист стоит 100 гривен, 40 из которых будут направлены на благотворительность, а именно на помощь детским домам и детям, потерявшим родителей.

Опубликовано: 01 июня 2023
Укрпошта
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