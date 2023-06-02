В Киеве открывают ресторан-рынок "Річка" от "Чорноморки": что в меню

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Мария Иващук
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В Киеве по улице Лаврской открывается ресторан-рынок "Річка" от сети "Чорноморка".

Открытие состоится 2 июня в 18.00. На открытии будет играть группа "ЩукаРиба".

"Если коротко — новый рыбный формат, посвященный карасям и речной рыбе. В меню только речная рыба по очень бюджетным ценам. Продажа в свежем виде по ценам дешевле, чем на рынке. И, конечно, будем жарить, запекать, готовить по старинным украинским рецептам" , – рассказывают в заведении.

Планируется открытие 20 таких заведений по всей Украине. На финальной стадии находится обустройство "Річки" во Львове.

Цены: раки, сваренные в пиве – 400 грн, кафе из щуки – 368 грн, суп из карпа – 228 грн, крученики из форели – 348 грн, улитки в сливочном соусе – 324 грн
Адрес: ул. Лаврская, 6
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Опубликовано: 02 июня 2023
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