В Киеве открывают ресторан-рынок "Річка" от "Чорноморки": что в меню

В Киеве по улице Лаврской открывается ресторан-рынок "Річка" от сети "Чорноморка".

Открытие состоится 2 июня в 18.00. На открытии будет играть группа "ЩукаРиба".

"Если коротко — новый рыбный формат, посвященный карасям и речной рыбе. В меню только речная рыба по очень бюджетным ценам. Продажа в свежем виде по ценам дешевле, чем на рынке. И, конечно, будем жарить, запекать, готовить по старинным украинским рецептам" , – рассказывают в заведении.

Планируется открытие 20 таких заведений по всей Украине. На финальной стадии находится обустройство "Річки" во Львове.