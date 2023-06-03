Укрытие со спальней и душем: харьковчане создали модульный бункер и запускают производство

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Валерия Гуржий
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Харьковчане запустили стартап по изготовлению укрытий со своей спальней, душевой кабиной и микроволновкой и уже готовятся к первым заказам.

Об этом пишет Шо Там.

Металлические конструкции бункера готовы защитить владельца от ракетных атак, а формат миниквартиры под землей обеспечивает домашнюю атмосферу. Это не просто место, где можно пересидеть тревогу. Это идеальное помещение, которое в мирное время может превратиться в офис, мастерскую или игровую.

Основатели компании "Схов" по производству металлических подземных бункеров Алексей Суслин и Александр Чирва рассказывают, что "Схов" - это миниквартира площадью в среднем 18 квадратных метров с техническим помещением, спальней, санузлом, душевой кабиной и кухней со всей необходимой техникой.

Кроме того, укрытие способно защитить людей во время возможной оккупации. Входы и вентиляцию можно замаскировать. Бункер настолько автономен, что там реально можно находиться в течение месяца.

В «Схове» не чувствуется, что ты находишься под землей. Там стабильная температура, которую легко поддерживать. Единственное, чего там никогда не будет – солнечного света.

Учредители говорят, что будут разрабатываться как частные, так и социальные бункеры. Для частного дома стоимость обустройства «Схова» со всеми системами и автономностью обойдется примерно в 90-95 тысяч долларов. Можно делать и что-нибудь попроще. В целом цена – от 50 тысяч долларов.

Окончательная стоимость будет зависеть от принципа конструкции и материалов, которые будут использоваться. Что касается социальных укрытий, например, для школ, то их стоимость будет достигать примерно 2 тысяч долларов за квадратный метр. Там не будет голых стен, там будут места для сна и сиденья, туалет и даже плита. А еще там можно будет полноценно проводить занятия.

Опубликовано: 03 июня 2023
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