В Киевской области открыли первую в мире ИТ-пасеку

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Валерия Гуржий
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В Киевской области заработала первая в мире ИТ-пасека, которая является украино-польским проектом “AmoHive”, который имеет образовательную и научную функцию.

Об этом сообщили в Проекте USAID "Экономическая поддержка Украины".

Сейчас ИТ-пасека – это 10 экспериментальных ульев из полипропилена, оснащенные солнечными панелями и сенсорами, которыми пчеловод может управлять со смартфона. Информация с датчиков передается на сервер, а оттуда на телефон.

Через приложение в телефоне можно проверить температуру в улье, влагу, вес в реальном времени, количество набираемого меда, а также есть функция GPS-навигатора.

В мае эти ульи заселили пчелиными семьями трех пород – Украинская степная, Карпатка, Карника. Сейчас на пасеке наблюдают над тем, как ведут себя пчелы, в случае необходимости могут регулировать температуру, влажность в улье, ведь эти показатели влияют на заболеваемость пчел, а следовательно, и результат их работы – количество собранного меда.

Над созданием такого улья работала команда специалистов из Украины и Польши. Патент по своему изобретению оформили в Украине.

Раньше мы писали, что киевлянин собирает деньги на машину времени. Ее планируют создать в Таиланде.

Фото: проект USAID "Экономическая поддержка Украины"

Опубликовано: 04 июня 2023
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