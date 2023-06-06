Во Львове открыли центр для переселенцев, объединяющий жилье с популяризацией уличных культур

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Валерия Гуржий
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В бывшем доме культуры Львова открыли Urban Camp Lviv – центр для переселенцев, который предоставляет жилье семьям из зоны боевых действий, прифронтовых и оккупированных городов.

В то же время, он популяризирует уличные культуры, в частности, музыку, танцы, искусство, спорт и активные игры.

В пространстве обустроили жилье хостельного типа, где могут проживать до 100 человек. Там есть душевые, кухни и детские уголки. Также в Urban Camp Lviv есть помещения для проведения фестивалей, мастер-классов, батлов, спортивные локации, а также укрытия.

При подготовке помещения отреставрировали мозайку и люстры.

Организаторы объясняют, что сочетание уличных культур с жильем поможет переселенцам быстрее адаптироваться к новому месту.

Для получения места в кемпе необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Фото: Urban Forms

Опубликовано: 06 июня 2023
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