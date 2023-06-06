Как помочь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: вещи, донаты, жилье

Волонтерские службы, активисты, фонды заявили о сборе необходимых вещей и продуктов для людей, пострадавших в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Также пострадавшим предоставляют убежище и помогают с эвакуацией из подтопленных районов.

Сбор средств, еды и вещей

В Киеве кофейня Octotower объявила о сборе продуктов питания, корма для животных, детского питания, предметов личной гигиены для Херсона. Необходимое можно привезти по адресу: улица Мечникова, 5

ТУЧА собирает средства на нужды пострадавших и вещи. Ссылка на банку.

Убежище

Украинская волонтерская служба опубликовала список городов и телефоны координаторов, где пострадавшие могут получить убежище.

Киев – координатор по временному размещению людей Даша – телефон: (063) 904-00-22.

Буча - узнать больше о поселениях можно по ссылке или телефонам: (067) 333-17-52, (093) 170-67-39, (050) 615-57-50.

Кропивницкий – с поселением помогает благотворительный фонд "Милосердие". Дополнительная информация о поселении по ссылке или телефону: (073) 007-00-78. Также пострадавшим помогает Областной штаб по работе с переселенцами. Детальнее по ссылке и телефонам: (0522) 30-50-39, (0522) 30-50-57, (0522) 30-50-59.

Львов – помогает координационный центр на «Арене Львов». Детальнее по ссылке или телефонам: (068) 414-79-63, (097) 182-18-60, (097) 347-44-59

Одесса – «Дорога к дому» – телефон: (063) 904-00-22; хостелы – телефоны: (067) 481-38-28, (099) 440-52-59; «Дрим Хостел» – телефон: (067) 696-29-32; общежитие – телефон: (067) 922-77-14.

Тернополь - помощь оказывает БО «Благотворительный фонд "Тернополь". Подробности по ссылке или по телефону: (067) 352-22-48.

Хмельницкий – координатор по временному размещению людей Даша. Детали по телефону: (098) 122-11-05. Помогает Центр помощи беженцам. Подробности по ссылке или по телефону: (093) 170-25-60.

пригород Днепра – помогает БФ «Помогаем». Подробности по телефону: (068) 607-30-18.

Эвакуация

БФ «Восток SOS» объявила о безвозмездной эвакуации жителей села Николаевка, Ольговка, Льово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон – остров Корабел. Помогают уехать одиноким, семьям, людям с инвалидностью, представителям маломобильных групп населения, лицам с детьми и животными. Контакты: 0800 332 614. Мессенджеры: +38 099 710 48 72 (Viber); +38 096 108 60 48 (Telegram).

Организация Helping to leave эвакуирует людей из Херсона. Подробности по телефону: (093) 177 64 58.

Фото: https://t.me/Tsaplienko