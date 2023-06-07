На Бессарабке открылся гастробар "Пахне Смаженим": что в меню

На Бессарабской площади открылся гастробар "Пахне Смаженим" с блюдами европейской кухни и завтраками.
В меню: три вида бургеров, шаурма, салаты, стейки из лосося и телятины, паста и десерты.
В качестве горячих закусок предлагают запеченный камамбер с помидорами, куриные крылышки баффало и крокеты с ветчиной. На завтрак можно заказать брускеты с гуакамоле и лососем или хамоном и печеным перцем, несколько блюд из яиц, запеченный сэндвич с курицей и сырники.
В барной карте европейские и украинские тихие и игристые вина, коктейли и крепкий алкоголь.
Цены: яичная оката с беконом и тостом – 110 грн, крокеты с ветчиной и соусом тар-тар – 139 грн, бургер с рваной телятиной – 159 грн, фишбургер – 249 грн, стейк из телятины – 410 грн, апероль – 225 грн
Адрес: Бессарабская площадь, 2
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
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