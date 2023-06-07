На Бессарабке открылся гастробар "Пахне Смаженим": что в меню

На Бессарабской площади открылся гастробар "Пахне Смаженим" с блюдами европейской кухни и завтраками.

В меню: три вида бургеров, шаурма, салаты, стейки из лосося и телятины, паста и десерты.

В качестве горячих закусок предлагают запеченный камамбер с помидорами, куриные крылышки баффало и крокеты с ветчиной. На завтрак можно заказать брускеты с гуакамоле и лососем или хамоном и печеным перцем, несколько блюд из яиц, запеченный сэндвич с курицей и сырники.

В барной карте европейские и украинские тихие и игристые вина, коктейли и крепкий алкоголь.