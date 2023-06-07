На Бессарабке открылся гастробар "Пахне Смаженим": что в меню

245
Мария Иващук
share share

На Бессарабской площади открылся гастробар "Пахне Смаженим" с блюдами европейской кухни и завтраками.

В меню: три вида бургеров, шаурма, салаты, стейки из лосося и телятины, паста и десерты.

В качестве горячих закусок предлагают запеченный камамбер с помидорами, куриные крылышки баффало и крокеты с ветчиной. На завтрак можно заказать брускеты с гуакамоле и лососем или хамоном и печеным перцем, несколько блюд из яиц, запеченный сэндвич с курицей и сырники.

В барной карте европейские и украинские тихие и игристые вина, коктейли и крепкий алкоголь.

Цены: яичная оката с беконом и тостом – 110 грн, крокеты с ветчиной и соусом тар-тар – 139 грн, бургер с рваной телятиной – 159 грн, фишбургер – 249 грн, стейк из телятины – 410 грн, апероль – 225 грн
Адрес: Бессарабская площадь, 2
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Instagram

Опубликовано: 07 июня 2023
Бессарабка
share share
Во Львове на месте заброшенного школьного дворика открыли современную детскую площадку Во Львове на месте заброшенного школьного дворика открыли современную детскую площадку Как будет выглядеть кессон на Оболони изнутри: первые визуализации Как будет выглядеть кессон на Оболони изнутри: первые визуализации На Дарнице демонтировали незаконные постройки у озера На Дарнице демонтировали незаконные постройки у озера Заброшенную поликлинику в Славутиче хотят превратить в бизнес-резиденцию и жилье для ВПЛ Заброшенную поликлинику в Славутиче хотят превратить в бизнес-резиденцию и жилье для ВПЛ На ВДНГ открыли стритфуд-точку "Котлета по-киевски" На ВДНГ открыли стритфуд-точку "Котлета по-киевски" В Киеве появился сервис поиска передержки для животных В Киеве появился сервис поиска передержки для животных Киевские заведения премиум-класса работают в комендантский час и во время воздушных тревог Киевские заведения премиум-класса работают в комендантский час и во время воздушных тревог В Гостомеле чиновники разворовали 5 млн гривен, которые должны были пойти на ремонт укрытий и поврежденного жилья В Гостомеле чиновники разворовали 5 млн гривен, которые должны были пойти на ремонт укрытий и поврежденного жилья
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.