Киевские заведения премиум-класса работают в комендантский час и во время воздушных тревог

Некоторые киевские заведения премиум-класса работают в комендантский час, в том числе во время воздушных тревог.

Журналисты Украинской правды в своем расследовании зафиксировали, как их посещают застройщики, правоохранители и киевские чиновники, которые должны следить за соблюдением комендантского часа.



В ночь с 3 на 4 июня в Киеве работали заведения Frou Frou и Biarritz. В расследовании говорится, что чиновник КГГА праздновал ночью день рождения жены в одном из киевских заведений.

Возле ресторана Biarritz за 15 минут до окончания комендантского часа была полная парковка (на двери заведения написано, что оно работает до 23:00).

После начала комендантского часа гости заходили туда со двора. У заведения журналисты заметили, в частности, директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка и застройщика Артура Мхитаряна (Taryan Group).