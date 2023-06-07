Киевские заведения премиум-класса работают в комендантский час и во время воздушных тревог

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Мария Иващук
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Некоторые киевские заведения премиум-класса работают в комендантский час, в том числе во время воздушных тревог.

Журналисты Украинской правды в своем расследовании зафиксировали, как их посещают застройщики, правоохранители и киевские чиновники, которые должны следить за соблюдением комендантского часа.


В ночь с 3 на 4 июня в Киеве работали заведения Frou Frou и Biarritz. В расследовании говорится, что чиновник КГГА праздновал ночью день рождения жены в одном из киевских заведений.

Возле ресторана Biarritz за 15 минут до окончания комендантского часа была полная парковка (на двери заведения написано, что оно работает до 23:00).

После начала комендантского часа гости заходили туда со двора. У заведения журналисты заметили, в частности, директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка и застройщика Артура Мхитаряна (Taryan Group).

Опубликовано: 07 июня 2023
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