Бренд Medicine выпустил коллекцию по мотивам творчества Марии Примаченко

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Мария Иващук
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Польский бренд Medicine выпустил коллекцию одежды, посвященную творчеству украинской художницы Марии Примаченко.

В коллекцию вошли мужские и женские футболки, платья, шоперы, носки и т.д.

Бренд отмечает, что эта коллекция дает возможность познакомиться с народным искусством одной из самых популярных украинских художниц.

"Она стала известна благодаря картинам с изображением мифических мотивов, взятых из украинского фольклора, а сам Пабло Пикассо был в восторге от ее искусства", – сказано в описании.

Опубликовано: 07 июня 2023
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