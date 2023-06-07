Бренд Medicine выпустил коллекцию по мотивам творчества Марии Примаченко

Польский бренд Medicine выпустил коллекцию одежды, посвященную творчеству украинской художницы Марии Примаченко.

В коллекцию вошли мужские и женские футболки, платья, шоперы, носки и т.д.

Бренд отмечает, что эта коллекция дает возможность познакомиться с народным искусством одной из самых популярных украинских художниц.

"Она стала известна благодаря картинам с изображением мифических мотивов, взятых из украинского фольклора, а сам Пабло Пикассо был в восторге от ее искусства", – сказано в описании.