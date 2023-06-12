25 новых заведений, которые открыли во Львове в этом году

Ферма-бар от Евгения Клопотенко, необистро от Александра Цвигуна, киноресторан, сицилийский дворик, кебабніе и концептуальные кофейни.

Подготовили подборку 25 львовских заведений, которые открылись в этом году.

1708

1708 Pizza Di Napoli – это заведения от владельцев сети Lviv Croissants с неаполитанским вариантом пиццы. Еще одну пиццерию недавно открыли по улице Зеленой.

Кроме пиццы, в меню – салаты, супы, мелты, основные блюда, сырники и десерты.

Есть пицца для собак: ее готовят из гречневой муки, куриной печени и филе, шпината, печеных яблок и томатов, а всю прибыль от продаж переводят на благотворительность.

Цены: пицца с клубникой и страчателлой – 219/299 грн, пицца Тоскана – 169/269 грн, кальцоне Кальяри – 199 грн, соусы к бортикам – 20 грн, большой фирменный завтрак – 229 грн, тост с камамбером – 199 грн, суп Сан Марцано – 99 грн.

Адрес: ул. Зеленая, 151

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Akhali

Второе заведение сети ресторанов грузинской кухни во Львове. Первый был открыт в 2017 году на месте Tex-Mex BBQ. В меню – грузинские блюда: хинкали, хачапури, плов, а также коктейли и вино от Biologist.

Цены: хумус из аджапсандали – 187 грн, хачапури на мангале – 168 грн, хинкали с бараниной – 39 гривен/штука, сет из девяти хинкали – 326 грн, шашлык из говяжьей вырезки – 352 грн, салат "Языкатая Нино" – 251 грн, хинкали с вишней и маскарпоне – 49 грн/штука.

Адрес: ул. Курбаса, 4

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Азиатский

Ресторан азиатской кухни, который открылся в пространстве Futura Hub. Это проект львовского ресторатора Нестора Шуманского, где кухней кухней шеф Ян Нгуэн (Chang).

Заведение рассчитано на 110 посадочных мест и имеет два этажа. В меню – суши, лапша, мясо из хоспера и оригинальные экспериментальные блюда. В барной карте есть вина, крепкий алкоголь и коктейли в азиатском стиле.

Цены: курица Кока-кола – 195 грн, шницель с салатом из бамбука и лаймовым пюре – 245 грн, ролл "Калифорния" с лососем – 325 грн, ролл "Спайси тунец" – 545 грн, суп кокосовый с морепродуктами – 495 грн, Очень хрустящий Наполеон” с манго – 215 грн.

Адрес: ул. Кульпарковская, 200А

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Вогень кебаб

Заведение, специализирующееся на кебабах, начало работу в конце марта. Мясо жарят на открытом огне, есть кебабы с морепродуктами и фалафелем. Также готовят салаты, хумус, батат и картофельные дипы. Есть отдельное меню, где степень остроты блюд можно выбирать от одного до четырех, с самыми острыми подают айран.

Ежедневно до 13:00 безлимит на фильтр-кофе. Работает доставка.

Цены: кебаб с курицей – 109 грн, кебаб с фалафелем – 139 грн, кебаб с тигровой креветкой – 199 грн, хумус с фалафелем – 139 грн, батат фри – 99 грн, картофельные дипы – 49 грн, Цезарь с курицей и курицей грн, фильтр-кофе – 45 грн, эспрессо – 35 грн.

Адрес: ул. Пантелеймона Кулиша, 13

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𝗖𝗢𝗥𝗡𝗘𝗥 𝗖𝗔𝗙𝗘

Заведение с блюдами разных кухонь мира на Сыхове. В меню – бургеры, стейки, паста, супы и салаты, есть отдельное меню для детей. Угощают авторскими коктейлями, проводят стендапы и разные мероприятия.

Цены: Дино-гамбургер классический – 99 грн, Флейм-бургер острый – 325 грн, Бекон-джем бургер – 360 грн, карбонара с хрустящим яйцом пашот и пудрой из маслин – 189 грн, греческий салат – 180 грн, креветки темпура с соу – 278 грн, макарон – 75 грн, коктейль “Томмис Маргарита” – 160 грн.

Адрес: просп. Червоной Калины, 35Б

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Dzen

Заведение позиционирует себя как фьюжн бар с паназийским вектором. В меню – холодные и горячие роллы, блюда, приготовленные в воке, боулы, супы и салаты. Работает кальян-бар.

Цены: ролл "Зеленый дракон" – 340 грн, ролл панко с лососем – 370 грн, тартар из телятины – 260 грн, хумус с сердцами в териаки – 280 грн, салат со щупальцами осьминога – 410 грн, рибай со стручковой фасолью - 820 грн, коктейль Dark Negroni – 260 грн.

Адрес : ул. Замарстыновская, 55Ж

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"Інші бар"

Бар-ферма от Евгения Клопотенко и соосновательницы компании «Новая почта» Инны Поперешнюк. Главная идея заведения – способствовать развитию и популяризации фермерских продуктов. Поэтому коктейли готовят на основе вяленой тыквы, квашеных огурцов, пшеницы с добавлением других овощей и фруктов.

Бар работает с пятницы по воскресенье включительно, каждые две недели – новый сезонный коктейль.

Цены: коктейли "Вкус моря", "Квашеный огурец" – 250 грн, коктейль "Кофе для Вия" – "Калина" – 260 грн, яблочный квас с липой – 65 грн.

Адрес: площадь Соборная, 2А

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Зашкварка

Еще одно заведение от ресторатора Нестора Шуманского, на этот раз – "доброй украинской кухни". В меню – вареники и ушки с разнообразными начинками, блины и сырники, сало, форшмак. В продаже есть замороженные полуфабрикаты.

Цены: вареники с картофелем и сыром – 99 грн, вареники с халвой – 139 грн, ушки азиатские с телятиной и свининой – 129 грн, борщ – 180 грн, рыбные котлеты – 165 грн, паштет – 139 грн, сырники – 145 грн.

Адрес: ул. Пекарская, 2

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Katana

Концептуальный азиатский лаунж-бар Katana открылся напротив Львовской национальной оперы в апреле. Вход в заведение – через магазин, а сам он расположен в подвале пятиэтажного дома, занесенного в реестр памятников архитектуры местного значения.

В баре готовят авторские коктейли с добавлением азиатских и тропических ингредиентов. Также в барной карте – классические коктейли, саке, крафтовое пиво, биодинамические вина, спешелти-кофе и селекция китайских чаев. К напиткам предлагают корейские соления, корейские роллы кимбаб, боулы, рис и лапшу вок.

Цены: коктейль Ноkkaido Iced Tea – 240 грн, Daiquiri – 180 грн, пиво 2085 бамбуком – 140 грн, лапша вок с курицей – 180 грн.

Адрес : ул. Городоцкая, 2

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Киноресторан

Первое заведение нового формата открыла во Львове сеть кинотеатров «Планета кино». В киноресторане – пять залов класса RE'LUX, оборудованные раскладными креслами со столиками и планшетами для заказа еды и напитков.

Основной акцент в меню – на finger-food, то есть еду, которую удобно есть руками во время сеанса. Самые популярные позиции – бургеры, тако, суши и роллы. Билет в киноресторан оплачивается отдельно, его цена 600 грн.

Цены: салат Цезарь в киноресторане стоит 195 гривен, печеный баклажан – 165 гривен, хумус – 255 гривен, картофель фри с трюфелем – 185 гривен, клаб-сэндвич с курицей – 185 гривен, бургер с картофелем фри и соусом – 345 гривен.

Адрес: ул. Мельника, 18

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Lesya casual cafe & vinyl bar

Обновленная Lesya на улице Леси Украинки – это авторские коктейли, музыка и самые популярные блюда мировой и украинской кухонь в новом исполнении. В меню – закуски и finger-food, бургеры, хот-доги, сырники, деруны. По пятницам и субботам DJ сеты с украинскими и зарубежными звездами диджеинга.

Цены: фаршированный халапеньо – 110 грн, Beefsteak UFO-burger с двумя видами сыра – 230 грн, хот-дог из гуакамоле – 220 грн, деруны с севиче из лосося и соусом Бешамель – 220 грн, коктейль Hotel California – 300 грн, Cherry Pie – 250 грн.

Адрес: ул. Леси Украинки, 23

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ЛЮкава

Кофейня с эксклюзивными кофейными напитками открылась в центре Львова в январе. Кроме кофе, предлагают какао, чай, фреш и матча. Также в меню есть салаты, сэндвичи, соленая и сладкая выпечка, десерты.

В "ЛЮкаве" можно купить кофе в зернах, крафтовый шоколад Sisters A. Chocolate и аксессуары для приготовления кофе.

Цены: двойной эспрессо – 54 грн, хенд брю – 75 грн, раф острый – 78 грн, грейпфрутовый капучино – 80 грн, глинтвейн кофейный – 78 грн, десерт "Картошка" – 69 грн, макарон – 57 грн, салат боул с лососем – 158 грн, сырники с сыром сулугуни – 115 грн, малиновый байт веганский – 98 грн.

Адрес: ул. Князя Романа, 26

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Мамут

Кухня «Мамут» — pet-friendly заведение с хитами мировой кухни в центре Львова. Готовят американскую пиццу, итальянскую пасту и классические бургеры. Завтрак подают с 08:00 до 17:00. В барной карте – чай, кофе, фреши, молочные коктейли, пиво на разлив, классические коктейли, вина и крепкий алкоголь.

Цены: английский завтрак – 145 грн, домашний завтрак с творожной колбаской гриль, тостами и салатом – 135 грн, паста болоньезе – 99 грн, чикен бургер – 99 грн, блю чиз бургер – 225 грн, скандинавский салат с копченым языком и овощами гриль – 289 грн.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 8

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Мрійники

Бистро от шеф-повара Александра Цвигуна начало работу во Львове в конце мая. В меню заведения – салаты, закуски, супы, пицца и паста по авторским рецептам шефа. Из напитков предлагают коктейли, крепкие напитки, вина, кофе и чай.

Цены: пицца "Маргарита Маргаритовна" – 195 грн, пицца с ростбифом – 345 грн, котлета по-киевски – 250 грн, сет мезе из 6 штук – 340 грн, салат с халуми – 395 грн, тарталетка с шоколадом и мисо мороженым – 180 грн, коктейль Breakfast Manhatten – 220 грн.

Адрес: проезд Кривая Липа, 5

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Mon Ami

Французская кондитерская с пряниками и большим ассортиментом макарон. В меню – 18 вкусов пирожных, например, с мадагаскарской ванилью, чайной розой, бананом или тайской корицей. Можно заказать ассорти макарон из семи штук (385 грн), 14-ти (700 грн) и 21-го (1000 грн).

С 2012 года заведение работало в Днепре, а во время полномасштабной войны переехало во Львов. Официальное открытие состоялось 1 июня.

Адрес: ул. Князя Романа, 12/14

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Orgasm Point

Минималистичный интерьер заведения выполнен в черном цвете. В меню – бургеры, кебабы, салаты, безалкогольные напитки. Посетителям обещают "гастрономический оргазм".

Цены : бургер "Ранчо" – 230 грн, бургер "Оргазм" – 275 грн, бургер "Важкесенький" с тремя котлетами – 290 грн, кебаб вегетарианский – 180 грн, кебаб сырный – 200 грн, салат "Конкретный" с королевскими креветками – 190 грн.

Адрес : ул. Стрыйская, 45

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"Пьяная Вишня" в Стрыйском парке

Заведение открылось в отреставрированной старинной ротонде. В отличие от остальных, "Пьяная вишня" в Стрыйском парке планировалась как место, где можно не только попробовать вишневку, но и десерты и мороженое из фермерского молока, выпить кофе или чай с пляцком.

Цены: "Пьяная вишня" (0,2) – 128 грн.

Адрес: ул. Власа Самчука, 8а

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Республика сада

Городское кафе "Республика сада" в память о его основателе Дмитрии Пащуке, который ранее открыл во Львове заведения Port Wine Bar и Papi. В марте Дмитрий погиб в Херсонской области, получив ранения от удара дрона-камикадзе.

Концепция кафе – "уютно, вкусно и просто". В меню – сэндвичи, салаты, основные блюда, супы, десерты. Есть отдельная страница с завтраками.

Цены: завтраковый ролл с картопляныком — 205 грн, сырники с крем-пломбиром — 180 грн, салат табуле с митболами — 220 грн, попкорн чикен с рисом — 213 грн, крем-суп из печеных перцев и томатов — 155 грн, торт ”Андруты" – 95 грн.

Адрес: ул. Винниченко, 20А

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Сальвадор

Настоящая испанская таверна в сердце Львова с отсылками к творчеству Сальвадора Дали. В меню – блюда испанской кухни: тапасы, паэлья, креветки, рапаны, закуски с хамоном. Для правильного сопровождения есть испанское вино, проводят дегустации.

Завтраки подают целый день с кофе в подарок. В будние дни с 12:00 до 16:00 – "испанская сиеста", блюда для комплексного обеда можно выбрать самостоятельно.

Цены: авокадо-тост с яйцом пашот – 167 грн, хамон Иберико – 137 грн, колбаса Ломо Бейота 100% Иберико – 167 грн, тапас с каталонским баклажаном и перцем – 77 грн, паэлья с морепродуктами и томатной пеной – 2 – 183 грн.

Адрес: площадь Рынок, 44

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Sarra

Городское кафе открыли в спальном районе Львова. Свою кухню Sarra называет либеральной, поэтому завтраки подают до 15 часов, а за процессом приготовления можно наблюдать через окно выдачи. В меню упор делают на сезонные блюда.

Цены: форшмак из тунца – 270 грн, авокадо тост с халуми и вешенками – 240 грн, картофельный салат с сыром бри – 160 грн, борщ из лабне – 120 грн, картофельное пюре и котлеты из индейки – 170 грн, круасан маренгой – 95 грн.

Адрес: ул. Гетьмана Мазепы, 2А

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Сытые гости

Гастрокафе с завтраками в районе СКА. Готовят салаты, супы, люля-кебаб и бургеры, любое блюдо можно разнообразить дополнениями из меню. В барной карте заведения – вина, крепкие напитки, шоты и настойки.

Цены: сэндвич "Крок Мадам" – 190 грн, хумус с люля-кебабом – 140 грн, теплый азиатский салат – 220 грн, бограч – 150 грн, паста Карбонара – 145 грн, бургер с беконовым джемом – 230 грн, фреш-рол овощами – 120 грн, ледяной шот Jägermeister – 70 грн.

Адрес: ул. Батуринская, 2А

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Сицилийский дворик

Сицилийская пицца и собственноручно приготовленная паста в уютном львовском дворике. Также в меню – стейки, закуски, салаты, десерты и настоящее итальянское мороженое. Есть холодные и горячие кофейные напитки, лимонады, пиво и сидр, коктейли.

Цены: пицца "Маргарита" – 150 грн, пицца "4 сыра" с пекорино и кленовым сиропом – 250 грн, пицца с куриными митболами, вялеными томатами и брокколи – 240 грн, паста "Ала Норма" – 150 грн, стейк из цветной капусты – 195 грн, тирамису – 150 грн, эспрессо тоник – 99 грн.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 20

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Tasty Tail

Новое заведение сети Nice Guys. Это стритфуд с открытой кухней, где посетители могут увидеть весь процесс приготовления. Предлагают четыре вида роллов из лаваша или wrap: с курицей, сыром, кебабом из баранины и филе трески.

Заказ можно съесть в зале, взять с собой или получить с доставкой.

Цены: сырный wrap с горгонзолой, моцареллой, икрой лосося, шпинатом и рукколой — 210 грн, wrap из филе трески с икрой, Айоли, имбирным винегретом и маринованным дайконом – 240 грн, коктейли в бутылке – 150 грн.

Адрес: ул. Братьев Рогатинцев, 10

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Той самий баранчик

Недалеко от Львовской национальной оперы открылся ресторан грузинской и авторской кухни «Той самий баранчик». Это новое заведение сети полтавского ресторатора Дмитрия Собакаря, уже представленное в Харькове и Полтаве.

В меню – хачапури, хинкали, приготовленные на мангале мясо и рыба, шурпа, сладости. Из напитков предлагают чачу, домашнее вино, лимонады и коктейли с грузинским колоритом. Также можно заказать пиво или крепкий алкоголь, кофе, соки или компот.

Цены: шашлык из баранины – 344 грн, скумбрия на мангале – 358 грн, черные хинкали с бараниной – 184 грн, хинкали с сыром на соусе из тархуна – 208 грн, баклажан с клубникой – 178 грн, кахетинский овощной салат –118 грн, зеленый борщ с петухом – 178 грн.

Адрес: ул. Лазнева, 3А

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Чашка і пляшка

Бар возле Армянки, открытый киевлянами. В заведении предлагают крафтовые настойки по старинной технологии приготовления и авторские коктейли, которые, по словам владельцев, разработаны специально для Львова.

К напиткам подают сладости, два вида закусочных тарелок и хумус.