В Киеве открыли мультифункциональное пространство ArmWomenHub для поддержки женщин-военных

В Киеве 1 июня команда ArmWomenNow, занимающаяся обеспечением формой женщин-военных , открыла мультифункциональное пространство ArmWomenHub.

Об этом рассказали БЖ в ArmWomenNow.

ArmWomenHub – это мультифункциональное безопасное пространство, где женщинам-военным будут оказывать психологическую поддержку, менторское сопровождение, услуги социальной реабилитации, проводить мастер-классы и творческие встречи.

В пространстве будет кабинет психолога, пространство для встреч, а также шоурум с формой, которую отшивает проект ArmWomenNow и вещами от украинских брендов, например, полотенцами из микрофибры, бельем и т.д.

Это пространство, где любая женщина-военнослужащая “может ощутить себя совоей среди своих”.

Полноценно хаб заработает с конца августа. Здесь запланированы литературные клубы, которые согласилась проводить писательница Тамара Ореха Зерня, также будут творческие встречи и различные мастер-классы, например, изготовление кукол-мотанок.

Проект ArmWomenNow снабдил уже 4 000 женщин военной формой. В этом году планируют обеспечить формой еще 4 000 военнослужащих.

Форма отшивается благодаря донатам и средствам благотворителей и безвозмездно передается военным.



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