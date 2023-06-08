Какие исторические памятники под угрозой уничтожения из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

146
Ирина Маймур
share share

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали ценные достопримечательности, в частности Олешковская Сечь и исторический центр Новой Каховки.

Об этом сообщил археолог Денис Сикоза изданию «УП.Культура».

По его словам, наиболее уникальный и наиболее пострадавший памятник находится на левом берегу Днепра. Это Олешковская Сечь. Это одна из двух сохранившихся до наших дней сечей. Она была основана в 1711 году после разрушения царским войском старой Чертомлыцкой Сечи.

«Затопления негативно отразятся на состоянии имеющегося там археологического материала», — заявил Сикоза.

Также археолог добавил, что Олешковская сечь является археологическим объектом. Она нуждается в дальнейшем исследовании, и до оккупации россией там велись раскопки.

Среди наиболее пострадавших достопримечательностей — исторический центр Новой Каховки, являющийся примером уникального градостроительного проекта. Там расположен Летний театр, украшенный монументально-декоративными панно художника-«бойчукиста» Григория Довженко. Каждое панно уникально и неповторимо. По проекту стены театра возводились из желтого ракушечника, а фронтальную группу облицовывали разноцветной стеклянной мозаикой.

Под угрозой уничтожения оказались также остатки Корсунского монастыря, Ягорлицкое поселение, стоянки эпохи бронзы в селе Крынки и все античные и варварские городища ниже ГЭС.

Ранее мы писали, что в Олешках ушел под воду дом-музей художницы Полины Райко.

Фото: Арбуз.Сity, Путешествуй по Украине, Travel Guide

Опубликовано: 08 июня 2023
share share
В Броварах срежут более трех тысяч деревьев для строительства нового ЖК В Броварах срежут более трех тысяч деревьев для строительства нового ЖК В Украине разработали телеграмм-бот с базой всех укрытий В Украине разработали телеграмм-бот с базой всех укрытий Киевсовет поддержал петицию о возобновлении дачи-памятника в Пуще-Водице Киевсовет поддержал петицию о возобновлении дачи-памятника в Пуще-Водице Одна из старейших кулинарных школ Парижа запускает второй бесплатный курс для украинцев Одна из старейших кулинарных школ Парижа запускает второй бесплатный курс для украинцев Киевсовет выделил еще 750 млн гривен на ремонт городских укрытий Киевсовет выделил еще 750 млн гривен на ремонт городских укрытий Как бесплатно отправить помощь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС Как бесплатно отправить помощь пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС На Арт-заводе "Платформа" открылась гастролокация "Вхід 6" На Арт-заводе "Платформа" открылась гастролокация "Вхід 6" В Олешках пошел под воду дом-музей художницы Полины Райко В Олешках пошел под воду дом-музей художницы Полины Райко
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.