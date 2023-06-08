Какие исторические памятники под угрозой уничтожения из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали ценные достопримечательности, в частности Олешковская Сечь и исторический центр Новой Каховки.

Об этом сообщил археолог Денис Сикоза изданию «УП.Культура».

По его словам, наиболее уникальный и наиболее пострадавший памятник находится на левом берегу Днепра. Это Олешковская Сечь. Это одна из двух сохранившихся до наших дней сечей. Она была основана в 1711 году после разрушения царским войском старой Чертомлыцкой Сечи.

«Затопления негативно отразятся на состоянии имеющегося там археологического материала», — заявил Сикоза.

Также археолог добавил, что Олешковская сечь является археологическим объектом. Она нуждается в дальнейшем исследовании, и до оккупации россией там велись раскопки.

Среди наиболее пострадавших достопримечательностей — исторический центр Новой Каховки, являющийся примером уникального градостроительного проекта. Там расположен Летний театр, украшенный монументально-декоративными панно художника-«бойчукиста» Григория Довженко. Каждое панно уникально и неповторимо. По проекту стены театра возводились из желтого ракушечника, а фронтальную группу облицовывали разноцветной стеклянной мозаикой.

Под угрозой уничтожения оказались также остатки Корсунского монастыря, Ягорлицкое поселение, стоянки эпохи бронзы в селе Крынки и все античные и варварские городища ниже ГЭС.

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Фото: Арбуз.Сity, Путешествуй по Украине, Travel Guide