В Украине разработали телеграмм-бот с базой всех укрытий

Украинские разработчики из компании Stfalcon по инициативе и поддержке ГСЧС создали чат-бот с базой всех укрытий Украины.

Об этом сообщили на фейсбук-странице компании.

Главная задача бота – помочь с поиском ближайшего безопасного места относительно вашей текущей локации.

«И хотя соответствующие службы работают над тем, чтобы обеспечить постоянную работу укрытий, мы, к сожалению, не можем на 100% быть уверенными в данный момент укрытия вблизи вас рабочие, поэтому, прежде всего, это рекомендательный бот», — делятся разработчики.

Телеграмм-ботом «Укрытие!» можно воспользоваться ссылкой.

Фото: Stfalcon