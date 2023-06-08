В Украине разработали телеграмм-бот с базой всех укрытий

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Ирина Маймур
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Украинские разработчики из компании Stfalcon по инициативе и поддержке ГСЧС создали чат-бот с базой всех укрытий Украины.

Об этом сообщили на фейсбук-странице компании.

Главная задача бота – помочь с поиском ближайшего безопасного места относительно вашей текущей локации.

«И хотя соответствующие службы работают над тем, чтобы обеспечить постоянную работу укрытий, мы, к сожалению, не можем на 100% быть уверенными в данный момент укрытия вблизи вас рабочие, поэтому, прежде всего, это рекомендательный бот», — делятся разработчики.

Телеграмм-ботом «Укрытие!» можно воспользоваться ссылкой.

Фото: Stfalcon

Опубликовано: 08 июня 2023
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