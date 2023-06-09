На Подоле появился мурал, посвященный украинским волонтерам

В Киеве на улице Ярославской, 31 появился мурал, посвященный украинским волонтерам.

Мурал является благодарностью всем волонтерам и активистам, которые своим ежедневным трудом помогают приближать нашу победу, отмечают в молодежной инициативе “ВліпиЗаСебе”.

В основе эскиза мурала "Підтримка" лежит работа канадского художника и иллюстратора Эрика Пауза. На мурале изображена пара, застывшая в объятиях друг друга. Их тела покрывают объятия еще множества рук. Эти руки символизируют все благотворительные фонды и общественные организации, прилагающие максимум усилий для помощи военным, беженцам, детям, женщинам и животным.

На стенописи есть QR-код, по которому можно узнать, какие организации украинцы поддерживают больше всего.