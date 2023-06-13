На районе: 7 стадионов в Киеве для комфортных занятий спортом

22
Сергей Гулюк
share share

Побегать на стадионе или потренироваться под открытым небом в Киеве иногда целая проблема. Одни стадионы с давним прошлым ("Старт", "Атлет") уже долгое время находятся на реконструкции, другие находятся в заброшенном состоянии.

Мы нашли для вас стадионы в разных районах города, где можно с пользой и комфортом заниматься спортом.

Днепровский район

"Русановец"

История : Как это часто бывает со спортивными объектами в столице, на стадион в Днепровском районе столицы в свое время положили глаз застройщики, посокльку долгое время популярная арена была запущена и в непригодному для занятий спортом состоянии. Но в 2018 году наконец-то стадион реконструировали, после чего "Русановец" получил сверхсовременный вид.

Что сейчас: профессиональное футбольное поле с воротами и защитными системами, дорожки с легкоатлетическим покрытием и разметкой. Есть сектора для прыжков с шестом, прыжков в высоту, для толкания ядра, а также яма с водой для стипль-чеза (легкоатлетический бег с препятствиями).

Также есть крытая трибуна на 480 мест, информационное электронное табло. По утрам вторников для всех желающих проводят беговые тренировки от Track&Speed Club.

Адрес: Бульвар Игоря Шамо, 12-а
Время посещений: будни – с 6.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00, выходные – с 6.00 до 21.00.

Спортивный комплекс "Город спорта"

История: Место, позиционирующее себя как центр массового футбола и спорта и рекреационный спортивный центр, открыли в 2013 году. Сейчас входит целый комплекс заведений, среди которых – центр пляжных видов спорта SunRise: 9 кортов, песок и воздух с подогревом, профессиональные тренажеры, сауна и лаунж-зоны.

Что сейчас: футбольное поле самых высоких стандартов, крытые трибуны на 600 мест, раздевалки. Официально – база сборной команды Украины по соккеру (любительскому футболу), которая сейчас успешно выступает на мировом первенстве в Германии. Ну, и жемчужина, точнее бриллиант центра – качалка в Гидропарке. Единственный в Украине, и, как отмечают владельцы, в Европе тренажерный зал под открытым небом (такой, говорят, есть только в США), отцом-основателем которого является Юрий Кук, сын знаменитого генерала УПА Василия Кука.

Адрес: Гидропарк, Долобецкий остров, пляж "Венеция"
Время посещений: ежедневно с 8 до 21

Святошинский район

"Темп"

Стадион в Святошинском районе с солидной биографией и историческим бекграундом (его открыли в 1955 году, и с тех пор он был известен как стадион столичного завода "Авиант"). В 90-е годы это была домашняя арена футбольного клуба "Динамо-3". В 2017 году стадион реконструировали и капитально отремонтировали, после чего он стал более комфорным. Сейчас находится на балансе местной администрации.

Что сейчас: Полиуретановые беговые дорожки, разделенные на 8 секций (еще несколько лет они были бетонными), сектора для прыжков в высоту и длину, футбольное поле с системой искусственного покрытия (два года назад заменили газон). Трибуны рассчитаны на 3 тысячи сидячих мест (15 мест для людей с инвалидностью).

Адрес: улица Генерала Витрука, 10-а
Время посещений: ежедневно с 9 до 21

Шевченковский район (Нивки)

"Пионер"

История: В 2013 году началась реконструкция популярного на Нивках стадиона, до этого находившегося в собственности спортивной школы № 6. Тогда было заявлено, что обновленный стадион будет отвечать всем требованиям и нормам Международной федерации легкой атлетики. На беговые дорожки уложили полотно немецкой фирмы Polytan, а длина трека составила 400 метров, что соответствует международным стандартам.

Детали: Многорядные беговые дорожки с новым покрытием, зрительские трибуны, футбольное поле с покрытием из натуральной травы (сдается в аренду для футбольных матчей), легкоатлетические сектора, есть раздевалки с душевыми кабинами.

Адрес: улица Академика Туполева, 22
Время посещений: ежедневно с 6 до 9 и с 18.30 до 21

Деснянский район

Деснянский центральный стадион

История: "Вокруг Центрального стадиона Деснянского района ходит немало слухов и легенд", - отчитывались несколько лет назад в районном управлении по делам семьи, молодежи и спорта. "Мол, на месте стадиона будет очередная многоэтажка или церковь, но все эти слухи не соответствуют действительности!", - уверяли там. Слово сдержали, и на арене, которую местные жители иногда называют "жемчужиной Деснянского района", провели капитальную реконструкцию.

Что сейчас: Баскетбольная и волейбольная площадки, трехсекционные полиуретановые беговые дорожки, тренажеры, столы для настольного тенниса, ну и, конечно, футбольное поле (несколько лет назад его оснастили искусственным покрытием), где кроме первенства Киева и районных соревнований проходят также тренировки местной команды по американскому футболу. В выходные проводят занятия по уличному стретчингу и фитнесу, за легкоатлетические соревнования здесь ответствечает Troya Run Club.

Адрес: улица Теодора Драйзера, 2-б
Время посещений: ежедневно с 6 до 22

Подольский район

"Спартак"

История: Один из самых старых киевских стадионов, расположенный на Куреневке, построен еще в 1934 году. В свое время рядом размещался уютный парк. Первая реконструкция стадиона прошла в конце 1970-х, он частично пострадал после Куреневской трагедии 1961 года. Раньше здесь часто проводили концерты, фестивали, например, популярный в народе «Октоберфест». Долгое время это место было домашней ареной сборной Украины по регби.

Что сейчас: Беговые дорожки, трибуны на 5 тысяч зрителей, недавно обустроили поля для мини-футбола (одно из них – крытое), бассейн, сауна, спортзалы на территории, четыре 30-метровых вышки с освещением. Есть секция акробатики и прыжков на батуте, а также клуб стрельбы из лука. Ну, и приятный бонус: отличный вид на Кирилловскую церковь. Из минусов: трибуны и снаряжение находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте.

Адрес: улица Кирилловская, 105
Время посещений: ежедневно с 6.00 до 22.00 (учитывая, что рядом со стадионом транспортная развязка, рекомендуем посещать либо ранним утром, либо поздно вечером).

Оболонский район

Межшкольный стадион на Оболони

История: Официальное название – многофункциональный межшкольный стадион, главная функция которого – занятия учеников школ № 194 и 252. Остальное время, когда школьники не тренируются, заниматься спортом и физкультурой свободно могут жители микрорайона и все желающие.

Что сейчас: Футбольное поле и поле для мини-футбола с искусственными покрытиями, беговые дорожки с новым современным покрытием, трибуны, боксерский ринг, площадка для прыжков в высоту, на отдельной площадке установлены тренажеры.

Адрес: Героев Днепра, 10-б
Время посещений: будни – с 6.00 до 9.00, с 15.00 до 22.00, выходные – с 6.00 до 22.00.

Фото: Деснянський район, mixsport.pro, dnipr.kyivcity.gov.ua, cпортивний комплекс - стадіон ТЕМП, Евгений Сидаш, Пётр Прангов, Olya Passkaya, Andrii Vladimirovich, Александр Кириленко, Nikolay Ivashko, kyivmaps.com, run-and-travel.com, vechirniy.kyiv.ua.

Опубликовано: 13 июня 2023
share share
Киевское метро получило вторую партию вагонов из Варшавы Киевское метро получило вторую партию вагонов из Варшавы На Арсенальной открывают Yosai Street Market с уличной азиатской едой На Арсенальной открывают Yosai Street Market с уличной азиатской едой Во Львовской области открыли первую стоматологическую клинику для мобилизованных Во Львовской области открыли первую стоматологическую клинику для мобилизованных YOD Group создали лампы из отстрелянных гильз ПВО. Их можно приобрести за донат на ВСУ YOD Group создали лампы из отстрелянных гильз ПВО. Их можно приобрести за донат на ВСУ «Новая почта» откроет 2000 мини-отделений в магазинах, кафе и аптеках «Новая почта» откроет 2000 мини-отделений в магазинах, кафе и аптеках У здания «Квіти України» будут проводить свопы, ярмарки, поэтические и музыкальные вечера У здания «Квіти України» будут проводить свопы, ярмарки, поэтические и музыкальные вечера В парке "Муромец" открывают необистро Finns с хот-догами и бургерами В парке "Муромец" открывают необистро Finns с хот-догами и бургерами В Киеве возобновляет работу троллейбус между Троещиной и Оболонью и меняются некоторые маршруты В Киеве возобновляет работу троллейбус между Троещиной и Оболонью и меняются некоторые маршруты
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.