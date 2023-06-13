На районе: 7 стадионов в Киеве для комфортных занятий спортом

Побегать на стадионе или потренироваться под открытым небом в Киеве иногда целая проблема. Одни стадионы с давним прошлым ("Старт", "Атлет") уже долгое время находятся на реконструкции, другие находятся в заброшенном состоянии.

Мы нашли для вас стадионы в разных районах города, где можно с пользой и комфортом заниматься спортом.

Днепровский район

"Русановец"

История : Как это часто бывает со спортивными объектами в столице, на стадион в Днепровском районе столицы в свое время положили глаз застройщики, посокльку долгое время популярная арена была запущена и в непригодному для занятий спортом состоянии. Но в 2018 году наконец-то стадион реконструировали, после чего "Русановец" получил сверхсовременный вид.

Что сейчас: профессиональное футбольное поле с воротами и защитными системами, дорожки с легкоатлетическим покрытием и разметкой. Есть сектора для прыжков с шестом, прыжков в высоту, для толкания ядра, а также яма с водой для стипль-чеза (легкоатлетический бег с препятствиями).

Также есть крытая трибуна на 480 мест, информационное электронное табло. По утрам вторников для всех желающих проводят беговые тренировки от Track&Speed Club.

Адрес: Бульвар Игоря Шамо, 12-а

Время посещений: будни – с 6.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00, выходные – с 6.00 до 21.00.

Спортивный комплекс "Город спорта"

История: Место, позиционирующее себя как центр массового футбола и спорта и рекреационный спортивный центр, открыли в 2013 году. Сейчас входит целый комплекс заведений, среди которых – центр пляжных видов спорта SunRise: 9 кортов, песок и воздух с подогревом, профессиональные тренажеры, сауна и лаунж-зоны.

Что сейчас: футбольное поле самых высоких стандартов, крытые трибуны на 600 мест, раздевалки. Официально – база сборной команды Украины по соккеру (любительскому футболу), которая сейчас успешно выступает на мировом первенстве в Германии. Ну, и жемчужина, точнее бриллиант центра – качалка в Гидропарке. Единственный в Украине, и, как отмечают владельцы, в Европе тренажерный зал под открытым небом (такой, говорят, есть только в США), отцом-основателем которого является Юрий Кук, сын знаменитого генерала УПА Василия Кука.

Адрес: Гидропарк, Долобецкий остров, пляж "Венеция"

Время посещений: ежедневно с 8 до 21

Святошинский район

"Темп"

Стадион в Святошинском районе с солидной биографией и историческим бекграундом (его открыли в 1955 году, и с тех пор он был известен как стадион столичного завода "Авиант"). В 90-е годы это была домашняя арена футбольного клуба "Динамо-3". В 2017 году стадион реконструировали и капитально отремонтировали, после чего он стал более комфорным. Сейчас находится на балансе местной администрации.

Что сейчас: Полиуретановые беговые дорожки, разделенные на 8 секций (еще несколько лет они были бетонными), сектора для прыжков в высоту и длину, футбольное поле с системой искусственного покрытия (два года назад заменили газон). Трибуны рассчитаны на 3 тысячи сидячих мест (15 мест для людей с инвалидностью).

Адрес: улица Генерала Витрука, 10-а

Время посещений: ежедневно с 9 до 21

Шевченковский район (Нивки)

"Пионер"

История: В 2013 году началась реконструкция популярного на Нивках стадиона, до этого находившегося в собственности спортивной школы № 6. Тогда было заявлено, что обновленный стадион будет отвечать всем требованиям и нормам Международной федерации легкой атлетики. На беговые дорожки уложили полотно немецкой фирмы Polytan, а длина трека составила 400 метров, что соответствует международным стандартам.

Детали: Многорядные беговые дорожки с новым покрытием, зрительские трибуны, футбольное поле с покрытием из натуральной травы (сдается в аренду для футбольных матчей), легкоатлетические сектора, есть раздевалки с душевыми кабинами.

Адрес: улица Академика Туполева, 22

Время посещений: ежедневно с 6 до 9 и с 18.30 до 21

Деснянский район

Деснянский центральный стадион

История: "Вокруг Центрального стадиона Деснянского района ходит немало слухов и легенд", - отчитывались несколько лет назад в районном управлении по делам семьи, молодежи и спорта. "Мол, на месте стадиона будет очередная многоэтажка или церковь, но все эти слухи не соответствуют действительности!", - уверяли там. Слово сдержали, и на арене, которую местные жители иногда называют "жемчужиной Деснянского района", провели капитальную реконструкцию.

Что сейчас: Баскетбольная и волейбольная площадки, трехсекционные полиуретановые беговые дорожки, тренажеры, столы для настольного тенниса, ну и, конечно, футбольное поле (несколько лет назад его оснастили искусственным покрытием), где кроме первенства Киева и районных соревнований проходят также тренировки местной команды по американскому футболу. В выходные проводят занятия по уличному стретчингу и фитнесу, за легкоатлетические соревнования здесь ответствечает Troya Run Club.

Адрес: улица Теодора Драйзера, 2-б

Время посещений: ежедневно с 6 до 22

Подольский район

"Спартак"

История: Один из самых старых киевских стадионов, расположенный на Куреневке, построен еще в 1934 году. В свое время рядом размещался уютный парк. Первая реконструкция стадиона прошла в конце 1970-х, он частично пострадал после Куреневской трагедии 1961 года. Раньше здесь часто проводили концерты, фестивали, например, популярный в народе «Октоберфест». Долгое время это место было домашней ареной сборной Украины по регби.

Что сейчас: Беговые дорожки, трибуны на 5 тысяч зрителей, недавно обустроили поля для мини-футбола (одно из них – крытое), бассейн, сауна, спортзалы на территории, четыре 30-метровых вышки с освещением. Есть секция акробатики и прыжков на батуте, а также клуб стрельбы из лука. Ну, и приятный бонус: отличный вид на Кирилловскую церковь. Из минусов: трибуны и снаряжение находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте.

Адрес: улица Кирилловская, 105

Время посещений: ежедневно с 6.00 до 22.00 (учитывая, что рядом со стадионом транспортная развязка, рекомендуем посещать либо ранним утром, либо поздно вечером).

Оболонский район

Межшкольный стадион на Оболони

История: Официальное название – многофункциональный межшкольный стадион, главная функция которого – занятия учеников школ № 194 и 252. Остальное время, когда школьники не тренируются, заниматься спортом и физкультурой свободно могут жители микрорайона и все желающие.

Что сейчас: Футбольное поле и поле для мини-футбола с искусственными покрытиями, беговые дорожки с новым современным покрытием, трибуны, боксерский ринг, площадка для прыжков в высоту, на отдельной площадке установлены тренажеры.

Адрес: Героев Днепра, 10-б

Время посещений: будни – с 6.00 до 9.00, с 15.00 до 22.00, выходные – с 6.00 до 22.00.