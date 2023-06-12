На Подоле заработала кофейня «Шелковица» с итальянским игристым

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Ирина Маймур
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На улице Нижний Вал начала работу кофейня «Шелковица» с кофе, игристым и завтраками, которые можно заказать в течение всего дня.

Это уже второе заведение сети, пишет Posteat. Первый расположен на улице Шелковичной.

В меню можно найти 4 вида пасты, английский, тайский и летний завтраки, салаты, супы, круассаны и брускеты.

Среди напитков есть 23 вида кофе (здесь только кофе illy), милкшейки, лимонады, вина и игристое. Каждый месяц в кафе будут проходить дегустации вин.

Сейчас заведение работает в тестовом режиме. Официальное открытие состоится 24 июня.

До конца месяца в кафе будет действовать акция — каждый, кто закажет блюдо, получит кофе в подарок.

Цены: английский завтрак — 229 грн, салат с черри и беби моцареллой под мятно-лаймовым соусом — 199 грн, карбонара с хамоном — 229 грн, окрошка с курицей на кефире — 109 грн, брускетта с чери, беби моцарелой и песто — 189 грн

Адрес: улица Нижний Вал, 37

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 21:00

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Фото: «Шелковица»

Опубликовано: 12 июня 2023
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