Блогер показал худшее и лучшее бомбоубежища Киева

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Валерия Гуржий
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Киевский блоггер Степанец провел ревизию большими бомбоубежищами столицы и показал, как выглядят худшее и лучшее укрытие.

Хучшее, по его ревизии, бомбоубежище расположено неподалеку от Караваевых дач. Оно сохранилось с советских времен и может одновременно вмещать несколько тысяч человек, что делает его одним из самых больших укрытий Киева.

Вход и коридор укрытия захламлены мусором, железных герметичных дверей нет, а само бомбоубежище частичного затоплено водой. Для того чтобы пройти внутрь установили паллеты. Внутри укрытия видны плесень, грибок на стенах и гнилые матрасы.

В укрытие провели ток, ведь по словам Степанца, до полномасштабной войны все было украдено. Баки для воды покрыты ржавчиной, вентиляционная система также находится в ужасном состоянии, а в части бомбоубежища нет света.

Степанец рассказывает, что в укрытии есть дизельные генераторы, которые должны производить ток в случае уничтожения объектов инфраструктуры и эта мини-станция полностью разворована.

Лучшим определили укрытие одной из киевских больниц, к тому же имеющее соответствующую награду.

В этом укрытии сразу видно, что укрытие чистое, есть много кроватей для пациентов, холодильник и свет. Также здесь несколько стерильных операционных комнат, работающая дизельная генераторная станция, установлена новая фильтрационная установка для очистки воздуха.

А еще есть отдельная комната с холодильником, микроволновкой и бойлером.

Ранее мы писали, что в Киеве только 15% укрытий полностью пригодны для использования.

Фото: скриншоты с видео

Опубликовано: 12 июня 2023
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