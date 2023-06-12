В результате подрыва Каховской ГЭС Кинбурнская коса стала островом, а туристические и археологические места – в зоне затопления.

В районе села Геройское дорога, связывавшая полуостров с материком полностью затоплена – Кинбурн отрезан от обширной земли.

Об этом сообщили в ГП "Леса Украины".

Из косы к материку наземным транспортом добраться уже невозможно. Также на острове масштабные лесные пожары. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной системы "Пожары".

Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив рассказала, что в зоне затопления оказались объекты туристической инфраструктуры – гостиницы, загородные комплексы, яхт-клубы.

Затопление привело к одной из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последнее десятилетие, что приведет к уничтожению природных и рекреационных ресурсов на юге нашего государства, в том числе и в оккупированном рашистами Крыма.

В воде гибнет уникальный экомир. Затоплены Херсонские плавни, которые были домом для многих видов птиц, включенных в Красную и Зеленую книгу Украины, а также охраняются на международном уровне.

Также на 80% затоплена территория Национального природного парка «Нижнеднепровский», который был известен среди отечественных и европейских биологов своими редкими пойменными лесами, болотами и песчаной степью.

Здесь произрастали 32 вида уникальных растений, включенных во Всемирный Красный список МСОП. Скорее всего, эта уникальная экосистема Европы уничтожена навсегда.

Под водой оказался дом-музей Остапа Вишни в селе Крынки Олешковского района, который был одним из туристических магнитов региона. Также в зоне затопления находится Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

Затопленная археологическая жемчужина Херсонщины – древнерусский город-порт Олешня, находящийся на острове на острове Большой Потемкин в районе Пудового пролива в 12 км ниже по течению Днепра от центра Херсона.

Под угрозой затопления находятся Очаковские ворота – часть оборонительных укреплений Херсона, построенная в 1783 году. Памятник архитектуры национального значения.

Может быть затоплен комплекс "Зеленые хутора Таврии", основанный на месте старинных хуторов. Здесь размещался аутентичный музей украинского народного быта XV–XX веков, а также знаменитые соленые розовые озера.

Живописная деревня Тягинка, где до войны велись археологические раскопки и было обнаружено поселение эпохи бронзы и скифского времени, а также средневековое городище, вероятнее всего, также окажется под водой, а уникальные исторические находки будут потеряны.

Фото: ГСЧС, Марьяна Олеськив