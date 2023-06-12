Настойки и ликеры за 50 грн: на Оболони открыли бар-магазин «Наливки из Львова»

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Ирина Маймур
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На террасе жилого комплекса Obolon Residence заработал бар-магазин «Наливки из Львова».

Это заведение львовской сети, пишет The Village Украина.

Владельцы позиционируют «Наливки из Львова» как современный коктейльный бар с большой алкогольной картой и фирменными напитками.

Здесь предлагают более 20 видов натуральных настойок и ликеров. Они все стоят по 50 гривен.

Также в заведении есть крепкие наливки, а также классические и авторские коктейли. Дегустация напитков бесплатная.

К алкоголю предлагают закуски: маринованные грибы, сырные шарики и мясные чипсы.

Цены: вишневая наливка – 50 грн, клюквенная наливка – 50 грн, кофейный ликер – 50 грн, апельсиновый ликер – 50 грн, крепкая наливка с хреном – 50 грн, крепкая наливка «Калгановка» – 50 грн, коктейль Negro Clover Club – 165 грн, мясные чипсы – 80 грн, сырные шарики – 80 грн

Адрес: Оболонский проспект, 26 (2 этаж)

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00

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Фото: «Наливки из Львова»

Опубликовано: 12 июня 2023
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