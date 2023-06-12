В Киевской области создали 8 новых заповедных объектов: список

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Ирина Маймур
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В Киевской области появились 8 новых заповедных объектов, охраняемых законом.

Киевский областной совет принял соответствующее решение, сообщает Киевский эколого-культурный центр.

В частности, речь идет о таких заповедных зонах:

  • ботаническая достопримечательность природы «Солнечная поляна» в пределах Боярской лесной опытной станции для охраны прострела лугового;
  • ботаническая достопримечательность природы «Три кургана» возле села Пологи-Вергуны Ташанской ОТГ для охраны ковыля волосистого;
  • ботанический заказник «Галайковский холм» возле города Тетиев для охраны крупнейшей в Киевской области популяции прострела раскрытого;
  • ботанический памятник природы «Сосны горы Афона» в Богуславе;
  • гидрологический памятник природы «Источник Святого Николая» в Богуславе;
  • ботаническая памятка природы «Дуб Межевой» в Богуславе;
  • ботанический памятник природы «Дуб Млечный» в Богуславе;
  • ландшафтный заказник «Зеленая балка» в Обухове для охраны черемши.

Все объекты были созданы по материалам Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ).

Фото: КЭКЦ

Опубликовано: 12 июня 2023
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