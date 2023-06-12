В Киевской области создали 8 новых заповедных объектов: список

В Киеве построят футуристическую остановку-укрытие от Makhno Studio: как она будет выглядеть

Настойки и ликеры за 50 грн: на Оболони открыли бар-магазин «Наливки из Львова»

Дегтяревский путепровод закроют для проезда почти на полгода

Недалеко от Харьковского шоссе открылся скейт-парк, который киевляне обустроили самостоятельно

Пистолеты, старинная посуда и кости древних животных: что находят на дне Каховского водохранилища

В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Жуковского

Ризотто с зеленым горошком: сезонный рецепт из Венеции

«Укрзалізниця» начнет тестировать женские купе с 30 июня