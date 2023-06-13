Киевлян призывают приютить домашних питомцев из временного приюта на ВДНГ

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Ирина Маймур
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Киевлян призывают брать домой животных из приюта для животных «Выставочный центр».

Об этом сообщает КГГА.

Туда после осмотра, прививок и лечения переводят животных, которых привозят в муниципальные ветклиники из Херсона.

За эти выходные удалось найти дом почти 30 животным. Таким образом освободились места для трех десятков других пушистых, которым специалисты смогут оказать помощь.

Познакомиться с животными и забрать нового друга на дом можно во временном приюте для животных по адресу: проспект Академика Глушкова, 1, 16-й павильон.

Предварительно записываться необходимо по номеру 093-540-12-18 (10:00 до 17:00).

Фото: Krista Mangulsone/Unsplash

Опубликовано: 13 июня 2023
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