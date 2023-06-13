Соучредитель Concert.ua открывает книжный магазин Readeat возле "Олимпийской"

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Мария Иващук
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Соучредитель билетного сервиса Concert.ua Дмитрий Феликсов планирует открыть книжный магазин возле метро "Олимпийская", об этом предприниматель рассказал в Instagram.

Книжный магазин будет называться Readeat . Предприниматель рассказал, что вдохновлялся одной из самых больших сетей американских книжных магазинов Barnes & Noble.

Американский книжный магазин Barnes & Noble.

Также Феликсов говорит, что его вдохновляла сеть кафе Starbucks.

"Всегда любил их бренд не столько за кофе, сколько за атмосферу", - отмечает предприниматель.

Книжный магазин будет иметь два этажа и будет выглядеть примерно так:

Напомним, что возле Арсенальной открылся книжный магазин «Місто» с мозаичным панно и корнером с винилом.

Фото: Sonja Punz

Опубликовано: 13 июня 2023
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