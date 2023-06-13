В парке "Муромец" открывают необистро Finns с хот-догами и бургерами

В парке Муромец на территории спортивно-развлекательного комплекса X-park с 17 июня начнет работу необистро Finns.

Концепцию в заведении описывают как привычные блюда из простых продуктов, но на уровне высокой гастрономии.

В меню есть завтраки, бургеры, хот-доги, салаты, основные блюда, а также блюда на гриле. Здесь можно попробовать грузинский хот-дог с говяжьим кебабом, а также "Норвежский" бургер с лососем.

В выходные дни в заведении играют диджеи.