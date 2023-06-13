В парке "Муромец" открывают необистро Finns с хот-догами и бургерами

В парке Муромец на территории спортивно-развлекательного комплекса X-park с 17 июня начнет работу необистро Finns.
Концепцию в заведении описывают как привычные блюда из простых продуктов, но на уровне высокой гастрономии.
В меню есть завтраки, бургеры, хот-доги, салаты, основные блюда, а также блюда на гриле. Здесь можно попробовать грузинский хот-дог с говяжьим кебабом, а также "Норвежский" бургер с лососем.
В выходные дни в заведении играют диджеи.
Цены: хот-дог "Грузинский" - 230 грн, шакшука - 170 грн, борщ - 200 грн, бургер "Норвежский" - 350 грн, утиное филе су-вид - 250 грн, эспрессо - 50 грн
Адрес : X-park в парке «Муромец»
Режим работы: Пн-Чт: 9:00–20:00, Птн-Вс: 10:00–20:00
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