YOD Group создали лампы из отстрелянных гильз ПВО. Их можно приобрести за донат на ВСУ

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Ирина Маймур
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Украинская дизайн-студия YOD Group изготовила лимитированную серию ламп из отстрелянных гильз систем ПВО. Серия называется Downed Drone.

Чтобы купить светильник, нужно задонатить от 40 000 гривен в банке по ссылке.

Все средства с продажи пойдут на помощь для роты ударных беспилотников 38 бригады морской пехоты, которая сейчас находится на передовой. Также можно пожертвовать любую сумму вне зависимости от проекта со светильниками и помочь украинским защитникам.

Это часть большого собрания YOD Group на ВСУ. Они планируют собрать 45 тысяч долларов на бусы, внедорожники, зарядные станции и жесткие диски для украинских воинов.

Дизайнеры отмечают, что у каждой портативной лампы есть свой особый номер, мощная история и глубокий символический смысл: она представляет собой свет, который защищает и всегда побеждает.

Фото: YOD Group

Опубликовано: 13 июня 2023
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