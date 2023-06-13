Во Львовской области открыли первую стоматологическую клинику для мобилизованных

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Мария Иващук
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В Новояворовске Львовской области открыли первую в Украине клинику дофронтовой стоматологической помощи Dental Front, сообщает Львовская ОВА.

Там мобилизованным перед отправкой на фронт будут бесплатно предоставлять стоматологические услуги.

"Каждый третий боец имеет стоматологическую проблему. Поэтому наши защитники и защитницы, попав на фронт, испытывают большой дискомфорт и часто страдают нестерпимой болью", – говорится в сообщении.

Кабинет имеет современное оборудование, в том числе рентген-аппарат, холодильник и медицинские инструменты, направленные на работу двух врачей-стоматологов.

Общая стоимость клиники – 150 тысяч долларов. К ее открытию присоединились меценаты, благотворители и неравнодушные специалисты в стоматологической сфере.

Какие услуги доступны

Доступные услуги по направлениям: гигиена, терапия, эндодонтия, хирургия (удаление). За двенадцатичасовой рабочий день, в месяц клиника сможет провести 130 процедур гигиены, или 156 полостей, 78 эндо- или 260 удалений.

Чтобы записаться в клинику, военным, которые будут в дальнейшем отправляться на линию разграничения, нужно написать в соцсети Dental Front по ссылке.

Следующие клиники планируют открыть в Киевской и Днепропетровской областях.

В рамках проекта планируют открыть аналогичные клиники во всех областях Украины. Общая стоимость благотворительного проекта – 2 млн долларов.

Опубликовано: 13 июня 2023
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