На Арсенальной открывают Yosai Street Market с уличной азиатской едой

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Ирина Маймур
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На улице Ивана Мазепы 14 июня заработает новое заведение Yosai Street Market с уличной азиатской едой.

Его открывают владельцы ресторана Boho Yosai.

В заведении предлагают традиционные блюда паназийской кухни под открытым небом — удон, сотай и фунчозу, приготовленную на wok и тепане.

В честь открытия до 18 июня на все блюда будет действовать 50% скидка.

Цены: рис с курицей — 168 грн, фунчоза с овощами — 188 грн, удон с курицей — 158 грн, сотай свинина — 178 грн, пад-тай с креветкой — 245 грн, коктейль Dragon Club — 138 грн, коктейль Oriental Daiquiri — 160 грн

Адрес: улица Ивана Мазепы, 1

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00

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Фото: Yosai Street Market

Опубликовано: 13 июня 2023
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