В Одесской области поселились редкие розовые фламинго

До 500 штук редких розовых фламинго поселились на территории НПП "Тузловские лиманы" и обустроили места для гнездования.

Об этом пишет НПП "Тузловские лиманы".

Они обустроили на «пляже» места для гнездования. Военный фактор беспокойства в Херсонской области, где они могли поселиться раньше, заставил их сменить место и стать вынужденными переселенцами.

На Одесщине для них есть все необходимые условия – мелководные лиманы, наполненные едой, илистые берега, благоприятные погодные условия. Но покоя они здесь не обрели.

Сотрудники парка распространяют информационные листовки, устанавливают и ведут просветительскую работу с населением по поводу сосуществования с фламинго.

"Некоторые местные жители продолжают там жить в свое удовольствие, проводят пикники на побережье, максимально близко к гнездам, с видом на колонию птиц, разжигают костры, уничтожают таблички, оставляют мусор на месте отдыха, ходят возле гнезд, неподалеку разъезжают на автомобилях, разрушают гнезда"

В Парке добавили, что процент сознательных граждан среди местного населения значительно больше бессознательных и рассчитывают на их понимание уникальности редкого явления и поддержку сохранения мест гнездования птиц.

Розовые фламинго занесены в Красный список Международного союза охраны природы и нуждаются в совместной защите.

Фото: НПП "Тузловские лиманы"