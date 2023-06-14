В Саду Желаний на ВДНГ заработало арт-пространство UYAVA с концертами, ярмарками и кинопоказами

27 мая в Саду Желаний на ВДНГ начало работу мультикультурное артпространство UYAVA.

Там горожан до середины сентября будут ждать выступления украинских и иностранных артистов и стендап-комиков, арт-выставки, ярмарки, кинопоказы, познавательные мастер-классы, спортивные локации и фудкорты и бары.

Над UYAVA работает команда, известная по проектам Comic Con Ukraine, WHITE NIGHTS, Уличная Еда, ЮБК Beach, Koktebel Jazz Fest, Hedonism Festival, Курени и Atlas Weekend.

Главная цель создания пространства – популяризировать украинскую музыкальную и художественную культуру и привлечь людей к помощи и поддержке воинов ВСУ, медиков и детей.

Для этого UYAVA сотрудничает с support Azov, детскими фондами и медицинскими организациями.

«В прошлом году я и моя команда пошли на риски, постучались в Курени и запустили новый благотворительный формат мероприятий, с которым эта локация сейчас и работает. Затем мы поняли, что можем идти дальше и еще больше помогать нашей стране, защитникам и детям. Потому и пришла идея создать такое артпространство на природе. Для этого мы нашли отличную локацию на ВДНГ», — рассказывает идеолог UYAVA Tamara Votuma.

Это только начало большой истории, отмечает она. Команда UYAVA не планирует останавливаться и будет и дальше поддерживать моральный дух людей.

«Мы хотим дать людям немного спокойствия и отдыха, поддержать моральный дух. Чтобы каждый мог приехать с семьей на природу, набраться у нас сил и идти дальше, жить и помогать стране и ВСУ», — делится Tamara Votuma.

За первые недели работы пространства там уже много ивентов.

28 мая в UYAVA сыграл благотворительный сет знаменитый аргентинский продюсер Сантьяго Гарсия. Благодаря ему и поддержке APLAY команда устроила детский праздник для благотворительного фонда «Мечтаю Жить».

8 июня в UYAVA состоялся благотворительный ивент UKRAINIAN TALKS в поддержку бойцов 3-й штурмовой бригады АZOV с участниками группы ТНМК и ветеранами 3ОШБ. Такие обсуждения будут проходить в пространстве 2 раза в месяц.

В течение лета на сцену арт-пространства выйдет множество известных украинских и зарубежных артистов. В частности, 23 июня — LATEXFAUNА; 24 июня — Kurs Valüt и Hidden Element; 25 июня — Ten Walls; 2 июля — Dub FX; 21 июля — ЛУНА и ЮЮ (Юлия Юрина).

21 июня в UYAVA пройдет День Йоги. В ближайшее время команда объявит даты концертов Стаса Королева, Blooms Corda, Sheetel и других артистов, диджеев и иностранных хедлайнеров.

На территории арт-пространства расположены несколько баров от BEEFEATER и винный бар от VINO VINO. Также вскоре там обустроят фудкорты.

На локации есть кинотеатр под открытым небом, зона для отдыха с гамаками и пуфами по всему саду, а также спортивная площадка, где можно поиграть в настольный теннис, футбол или бильярд.

Несколько раз в месяц в пространстве будет проходить ярмарка от украинских производителей.

UYAVA – pet friendly, здесь всегда рады четырехлапым.

Возле арт-пространства есть три просторных укрытия, одно из которых — станция метро «Выставочный центр». Посетители могут перейти туда в случае воздушной тревоги.

Вход на локацию с понедельника по четверг свободен. С пятницы по воскресенье он будет стоить от 200 гривен.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1 (главный вход, справа в оранжерею).

Режим работы: с понедельника по пятницу — с 16:00 до 22:00, в субботу и воскресенье — с 14:00 до 22:00.

Фото: UYAVA