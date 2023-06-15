Сеть Dream Hostel предоставляет бесплатное проживание для пострадавших в Херсонской области

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Мария Иващук
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Сеть хостелов Dream Hostel будет предоставлять бесплатное временное жилье переселенцам из Херсона, которые понесли ущерб от страны агрессора.

Команда Dream Hostel предоставит ВПО бесплатное проживание в 6-ти местной комнате.

"Наша команда, не хочет оставаться равнодушными к ситуации, которая произошла, поэтому мы хотим предоставить хотя бы временное жилье людям, которые в этом нуждаются", - отмечают в Dream Hostel.

Проживание будут предоставлять бесплатно в трех хостелах: Dream Hostel Lviv (Львов), Dream Hostel Kyiv (Киев), Khust Hostel (Хуст).

Для этого нужно позвонить в хостел или написать на страницу Dream Hostel Kyiv , Хуст Хостел или Dream Hostel Lviv .

Опубликовано: 15 июня 2023
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