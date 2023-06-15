Из-за ракетной атаки рф пострадали Одесская киностудия и политехнический университет

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Ирина Маймур
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В результате российской ракетной атаки по Одессе в ночь на 14 июня пострадала Одесская киностудия. Она расположена в километре от эпицентра взрыва.

Об этом сообщают в соцсетях Одесской киностудии.

Повреждения получили вход в административное здание (дверь и механизм открытия), здание цеха подготовки съемок (частичное разрушение потолка), а также здание цеха обработки пленки (выбито 13 окон).

Разрушение вызвала ударная волна от взрыва. Никто из работников предприятия не пострадал.

Также взрывной волной повредило политехнический университет, магазины, Музей интересной науки, кафе и McDonald's.

Напомним, что в ночь на 14 июня враг направил по городу 4 ракеты "Калибр". 3 человека погибли, еще 13 ранены.

Фото: Одесская киностудия, Игорь Ткаченко

Опубликовано: 15 июня 2023
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