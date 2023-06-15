Киевский дизайнер разработал новый шрифт для остановок вместо русского

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Мария Иващук
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Киевский дизайнер Богдан Гдаль предлагает сменить русский шрифт «Ижица» на остановочных павильонах Украины.

Как отмечает Гдаль, шрифт Ижица, который используют с начала 90-х, распространился по Украине «по незнанию и из-за отсутствия адекватных альтернатив».

Это шрифт, разработанный в 1988 году Светланой Ермолаевой.

«Фактически это ложное новообразование с имперским духом и некоторыми чертами азиатской области, которыми Россия подменила эстетику Руси», – говорит Гдаль.

Сверху – старый шрифт "Ижица", снизу – разработан Богданом Гдалем

По его словам, борьбу с Ижицей он начал еще в 2020 году, но полномасштабная война приостановила этот процесс. Он подписал меморандум сотрудничества с «Укравтодором», а затем начал генерировать украинский шрифт на основе шрифта «Вернигора». Этот вариант согласовали.

Шрифт, разработанный Богданом Гдалем

Пока шрифт удалось изменить только на дороге «Киев – Борисполь».

Однако было замечено, что компания-исполнитель снова заменила шрифт на «Ижицу» без согласования макетов. Но после вмешательства министерства исправили шрифт.

Шрифт, разработанный Богданом Гдалем

«Пока эта дорога – единственное место в Украине, где был сознательно изменен подход к шрифту на остановочных комплексах. У меня есть свидетельство, что на остальных дорогах ютят ту же «Ижицу». Но я эту тему не бросил. Буду давить дальше», – говорит Богдан Гдаль.

Опубликовано: 15 июня 2023
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