Київський дизайнер розробив новий шрифт для зупинок замість російського

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Марія Іващук
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Київський дизайнер Богдан Гдаль пропонує змінити російський шрифт «Іжиця» на зупинкових павільйонах України.

Як зазначає Гдаль,шрифт “Іжиця”, який використовують з початку 90-х, поширився Україною «за незнанням і через відсутність адекватних альтернатив».

Це шрифт, який розробила у 1988 році Світлана Єрмолаєва.

«Фактично це неправдивий новотвір з імперським духом та деякими рисами азійщини, якими Росія підмінила естетику Руси», – каже Гдаль.

Зверху – старий шрифт "Іжиця", знизу – розроблений Богданом Гдалем

За його словами, боротьбу з «Іжицею» він почав ще у 2020 році, але повномасштабна війна призупинила цей процес. Він підписав меморандум співпраці з «Укравтодором», а далі почав генерувати український шрифт на основі шрифту «Вернигора». Цей варіант погодили.

Шрифт, який розробив Богдан Гдаль

Поки що шрифт вдалося змінити лише на дорозі «Київ – Бориспіль».

Проте, було помічено, що компанія-виконавець знову замінила шрифт на «Іжицю» без узгодження макетів. Але після втручання міністерства шрифт виправили.

Шрифт, який розробив Богдан Гдаль

«Поки що ця дорога – єдине місце в Україні, де був свідомо змінений підхід до шрифту на зупинкових комплексах. У мене є свідчення, що на решті доріг тулять ту ж «Іжицю». Але я цю тему не кинув. Буду тиснути далі», – каже Богдан Гдаль.

Опубліковано: 15 червня 2023
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